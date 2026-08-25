Maisa aparece em cena de O Diabo Veste Prada 2 e surpreende seguidores

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Kamila Macedo
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:58
Maisa descobriu que fez uma aparição no longa-metragem O Diabo Veste Prada 2 e resolveu compartilhar a novidade com seus seguidores. A atriz e apresentadora estava assistindo ao filme quando percebeu sua presença em uma das cenas gravadas na Semana de Moda de Milão.
"Gente, nem eu lembrava disso! Fui ver o filme ontem e me achei pititica no fundo", escreveu Maisa ao compartilhar a descoberta. O texto acompanhava uma imagem da cena em que ela surge ao fundo, assistindo ao desfile retratado na produção norte-americana.
A gravação ocorreu durante a apresentação da grife Dolce&Gabbana, em setembro de 2025. Na ocasião, a artista notou que uma filmagem aconteceria no local devido às movimentações da equipe do filme, que incluíam cinegrafistas e atores.
Maisa Silva
Segundo a revista Quem, mesmo ciente de que acompanhou uma das gravações do longa-metragem, Maisa não tinha certeza se a tomada com sua presença seria mantida na edição final de O Diabo Veste Prada 2.
No dia 27 de setembro do ano passado, a apresentadora já havia compartilhado o momento em que viu Meryl Streep caracterizada como Miranda Priestly. A sequência da cena em questão inclui personagens marcantes da história, como Priestly e Nigel Kipling (Stanley Tucci) assistindo ao desfile.
Lançado em abril de 2026, a trama de “O Diabo Veste Prada 2” acompanha Miranda enfrentando os desafios de um mercado editorial em transformação, enquanto Nigel permanece como seu principal confidente. Ao mesmo tempo em que Andy surge em uma nova fase profissional, Emily ganha mais espaço ao assumir um papel estratégico no setor de luxo.