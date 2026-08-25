Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maisa aparece em cena de O Diabo Veste Prada 2 e surpreende seguidores

Atriz e apresentadora assistia ao longa-metragem quando notou sua presença no fundo de uma gravação realizada durante a Semana de Moda de Milão

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:58

Maisa aparece em cena de
Maisa aparece em cena de "O Diabo Veste Prada 2" Crédito: Reprodução/Instagram

Maisa descobriu que fez uma aparição no longa-metragem O Diabo Veste Prada 2 e resolveu compartilhar a novidade com seus seguidores. A atriz e apresentadora estava assistindo ao filme quando percebeu sua presença em uma das cenas gravadas na Semana de Moda de Milão.

"Gente, nem eu lembrava disso! Fui ver o filme ontem e me achei pititica no fundo", escreveu Maisa ao compartilhar a descoberta. O texto acompanhava uma imagem da cena em que ela surge ao fundo, assistindo ao desfile retratado na produção norte-americana.

Maisa aparece em cena de
Maisa aparece em cena de "O Diabo Veste Prada 2" Crédito: Reprodução/Instagram

A gravação ocorreu durante a apresentação da grife Dolce&Gabbana, em setembro de 2025. Na ocasião, a artista notou que uma filmagem aconteceria no local devido às movimentações da equipe do filme, que incluíam cinegrafistas e atores.

Maisa Silva

Maísa por Reprodução
Maisa é Bia em 'Garota do Momento' por Reprodução/TV Globo
Maisa e Jean Paulo Campos como madrinha e padrinho de Larissa Manoela por Reprodução / Redes Sociais
Maisa e Eliana por Reprodução
Maisa por Redes sociais
Maisa por Caio e Thiago Duran / Camarote Salvador
Silvio Santos e Maisa por Divulgação / SBT
Maísa no Conversa com Bial por Reprodução/TV Globo
1 de 8
Maísa por Reprodução

Segundo a revista Quem, mesmo ciente de que acompanhou uma das gravações do longa-metragem, Maisa não tinha certeza se a tomada com sua presença seria mantida na edição final de O Diabo Veste Prada 2.

No dia 27 de setembro do ano passado, a apresentadora já havia compartilhado o momento em que viu Meryl Streep caracterizada como Miranda Priestly. A sequência da cena em questão inclui personagens marcantes da história, como Priestly e Nigel Kipling (Stanley Tucci) assistindo ao desfile. 

Lançado em abril de 2026, a trama de “O Diabo Veste Prada 2” acompanha Miranda enfrentando os desafios de um mercado editorial em transformação, enquanto Nigel permanece como seu principal confidente. Ao mesmo tempo em que Andy surge em uma nova fase profissional, Emily ganha mais espaço ao assumir um papel estratégico no setor de luxo.

Leia mais

Imagem - Quem é Robert Astro, cantor baiano que sofreu acidente grave em Serrinha

Quem é Robert Astro, cantor baiano que sofreu acidente grave em Serrinha

Imagem - Dolly Parton faleceu um mês antes da inauguração de museu sobre sua trajetória na música country

Dolly Parton faleceu um mês antes da inauguração de museu sobre sua trajetória na música country

Imagem - Shawn Mendes monta estúdio no Brasil para produzir novo álbum

Shawn Mendes monta estúdio no Brasil para produzir novo álbum

Tags:

Maisa O Diabo Veste Prada 2

Mais recentes

Imagem - Como funciona e quanto custa o internato escolhido por Adriane Galisteu para o filho na Suíça

Como funciona e quanto custa o internato escolhido por Adriane Galisteu para o filho na Suíça
Imagem - Aos 13 anos, menino recicla 1,5 milhão de latinhas, consegue arrecadar R$ 127 mil e doa todo o dinheiro para a caridade

Aos 13 anos, menino recicla 1,5 milhão de latinhas, consegue arrecadar R$ 127 mil e doa todo o dinheiro para a caridade
Imagem - Estrelas da Casa estreia com Anitta como conselheira e disputa dividida entre Pop e Pagode

Estrelas da Casa estreia com Anitta como conselheira e disputa dividida entre Pop e Pagode