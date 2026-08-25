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Maisa aparece em cena de O Diabo Veste Prada 2 e surpreende seguidores

Atriz e apresentadora assistia ao longa-metragem quando notou sua presença no fundo de uma gravação realizada durante a Semana de Moda de Milão

Kamila Macedo

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:58

Maisa aparece em cena de "O Diabo Veste Prada 2" Crédito: Reprodução/Instagram

Maisa descobriu que fez uma aparição no longa-metragem O Diabo Veste Prada 2 e resolveu compartilhar a novidade com seus seguidores. A atriz e apresentadora estava assistindo ao filme quando percebeu sua presença em uma das cenas gravadas na Semana de Moda de Milão.

"Gente, nem eu lembrava disso! Fui ver o filme ontem e me achei pititica no fundo", escreveu Maisa ao compartilhar a descoberta. O texto acompanhava uma imagem da cena em que ela surge ao fundo, assistindo ao desfile retratado na produção norte-americana.

Maisa aparece em cena de "O Diabo Veste Prada 2" Crédito: Reprodução/Instagram

A gravação ocorreu durante a apresentação da grife Dolce&Gabbana, em setembro de 2025. Na ocasião, a artista notou que uma filmagem aconteceria no local devido às movimentações da equipe do filme, que incluíam cinegrafistas e atores.

Maisa Silva 1 de 8

Segundo a revista Quem, mesmo ciente de que acompanhou uma das gravações do longa-metragem, Maisa não tinha certeza se a tomada com sua presença seria mantida na edição final de O Diabo Veste Prada 2.

No dia 27 de setembro do ano passado, a apresentadora já havia compartilhado o momento em que viu Meryl Streep caracterizada como Miranda Priestly. A sequência da cena em questão inclui personagens marcantes da história, como Priestly e Nigel Kipling (Stanley Tucci) assistindo ao desfile.