Maisa usa joia de ouro e diamantes avaliada em R$ 640 mil em evento de luxo

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Kamila Macedo
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09:49
Maisa Silva compartilhou registros de sua participação em um evento promovido pela grife italiana de alta joalheria Bulgari, realizado na Pinacoteca de São Paulo, na última quarta-feira (21). Para a ocasião, a artista usou um colar de luxo avaliado em cerca de R$ 640 mil.
Confeccionada em ouro branco de 18 quilates e cravada de diamantes, a joia faz parte da linha “Serpenti” da marca. Enquanto estabelecimentos internacionais da grife mantêm o valor sob consulta restrita a atendimentos presenciais, o acessório está custando aproximadamente R$ 640 mil no catálogo de uma revendedora no Japão.
Maisa Silva usa colar de grife italiana avaliado em R$ 640 mil
Para dar destaque à peça, a atriz optou por um vestido longo preto e usou os cabelos presos em um coque minimalista. Ao publicar as fotos do evento, Maisa brincou na legenda com a frase “uma noite no museu”, em referência ao filme de Shawn Levy, lançado em 2006.