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Maisa usa joia de ouro e diamantes avaliada em R$ 640 mil em evento de luxo

Atriz marcou presença em evento exclusivo de joalheria na Pinacoteca de São Paulo na última quarta-feira (21)

Kamila Macedo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09:49

Maisa vai em evento da Bulgari e usa colar avaliado em R$ 640 mil Crédito: Reprodução/Instagram

Maisa Silva compartilhou registros de sua participação em um evento promovido pela grife italiana de alta joalheria Bulgari, realizado na Pinacoteca de São Paulo, na última quarta-feira (21). Para a ocasião, a artista usou um colar de luxo avaliado em cerca de R$ 640 mil.



Confeccionada em ouro branco de 18 quilates e cravada de diamantes, a joia faz parte da linha “Serpenti” da marca. Enquanto estabelecimentos internacionais da grife mantêm o valor sob consulta restrita a atendimentos presenciais, o acessório está custando aproximadamente R$ 640 mil no catálogo de uma revendedora no Japão.

Maisa Silva usa colar de grife italiana avaliado em R$ 640 mil 1 de 6