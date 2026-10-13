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Maitê Proença abre álbum do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy; entenda a relação entre as duas

Atriz publicou fotos inéditas e revelou uma maratona de três dias de festa no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:34

Maitê Proença compartilha fotos do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy
Maitê Proença compartilha fotos do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Maitê Proença esteve entre os convidados do casamento da cantora Giulia Be com Conor Kennedy, realizado no último sábado (10), no Rio de Janeiro. No domingo seguinte, ela usou suas redes sociais para abrir o álbum de fotos e revelar bastidores da cerimônia.

Maitê Proença compartilha fotos do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy

Maitê Proença compartilha fotos do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram
Maitê Proença compartilha fotos do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram
Maitê Proença compartilha fotos do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram
Maitê Proença e a filha Maria, irmã de Giulia Be, no casamento da cantora e de Conor Kennedy por Reprodução/Instagram
Maitê Proença compartilha fotos do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram
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Maitê Proença compartilha fotos do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram

Segundo ela, o evento contou com uma verdadeira maratona de três dias de festas na capital fluminense. A programação começou com uma recepção de boas-vindas para convidados internacionais em uma casa no Alto da Boa Vista, onde todos vestiram branco.

Na sequência, os noivos receberam uma bênção no Cristo Redentor apenas para familiares, finalizando o dia com um jantar. O ápice ocorreu no terceiro dia, com a troca de alianças na tradicional Igreja do Carmo e uma luxuosa recepção no Instituto Brando Barbosa.

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A presença de Maitê gerou curiosidade entre alguns internautas, mas a ligação familiar é direta. A atriz é mãe de Maria Marinho, fruto de seu antigo casamento com Paulo Marinho, que também é pai de Giulia.

Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy

Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
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Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia
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Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy por Reprodução/Instagram @giulia

Com isso, Maria é meia-irmã mais velha da noiva e foi madrinha no altar. As quatro netas de Maitê também participaram do casamento como daminhas de honra, dividindo o momento com os sobrinhos da família Kennedy.

Giulia e Conor estão juntos desde 2022 e já haviam oficializado a união no civil em março deste ano, em Los Angeles. A maratona no Rio marcou a grande celebração religiosa e a aguardada festa para reunir os amigos do casal.

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Tags:

Casamento Giulia be Maitê Proença Conor Kenedy

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