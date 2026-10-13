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Maitê Proença abre álbum do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy; entenda a relação entre as duas

Atriz publicou fotos inéditas e revelou uma maratona de três dias de festa no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:34

Maitê Proença compartilha fotos do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Maitê Proença esteve entre os convidados do casamento da cantora Giulia Be com Conor Kennedy, realizado no último sábado (10), no Rio de Janeiro. No domingo seguinte, ela usou suas redes sociais para abrir o álbum de fotos e revelar bastidores da cerimônia.

Maitê Proença compartilha fotos do casamento de Giulia Be e Conor Kenedy 1 de 5

Segundo ela, o evento contou com uma verdadeira maratona de três dias de festas na capital fluminense. A programação começou com uma recepção de boas-vindas para convidados internacionais em uma casa no Alto da Boa Vista, onde todos vestiram branco.

Na sequência, os noivos receberam uma bênção no Cristo Redentor apenas para familiares, finalizando o dia com um jantar. O ápice ocorreu no terceiro dia, com a troca de alianças na tradicional Igreja do Carmo e uma luxuosa recepção no Instituto Brando Barbosa.

A presença de Maitê gerou curiosidade entre alguns internautas, mas a ligação familiar é direta. A atriz é mãe de Maria Marinho, fruto de seu antigo casamento com Paulo Marinho, que também é pai de Giulia.

Casamento de Giulia Be e Conor Kenedy 1 de 39

Com isso, Maria é meia-irmã mais velha da noiva e foi madrinha no altar. As quatro netas de Maitê também participaram do casamento como daminhas de honra, dividindo o momento com os sobrinhos da família Kennedy.