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Maju Coutinho mostra evolução da primeira gravidez e encanta seguidores; veja fotos

Aos 48 anos, apresentadora do Fantástico espera o primeiro filho, Malik, fruto do casamento com o artista plástico Agostinho Paulo Moura

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 23:50

Maju Coutinho mostrou a evolução da primeira gravidez em novos registros
Maju Coutinho mostrou a evolução da primeira gravidez em novos registros Crédito: Reprodução

A apresentadora Maju Coutinho compartilhou novos registros da primeira gravidez e chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais. Nesta quarta-feira (11), a jornalista publicou uma foto em que aparece sorridente diante do espelho, mostrando a evolução da barriguinha durante os preparativos para uma gravação na TV Globo.

Na imagem, Maju escolheu um vestido longo e justo, que deixou a gestação em evidência. O registro foi celebrado pelos fãs, que acompanham essa nova fase da apresentadora.

Maju Coutinho mostrou a evolução da primeira gravidez em novos registros Crédito: Reprodução

Aos 48 anos, a jornalista espera um menino, que receberá o nome de Malik. O bebê é o primeiro filho de Maju com o artista plástico Agostinho Paulo Moura, com quem é casada.

Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho

Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho e o marido por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho  por Reprodução | Redes Sociais
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Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram

Conhecida pelo trabalho à frente do Fantástico, a apresentadora tem dividido momentos da gestação com o público e despertado o carinho dos seguidores a cada nova publicação.

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