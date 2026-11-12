Maju Coutinho mostra evolução da primeira gravidez e encanta seguidores; veja fotos

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Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 23:50
A apresentadora Maju Coutinho compartilhou novos registros da primeira gravidez e chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais. Nesta quarta-feira (11), a jornalista publicou uma foto em que aparece sorridente diante do espelho, mostrando a evolução da barriguinha durante os preparativos para uma gravação na TV Globo.
Na imagem, Maju escolheu um vestido longo e justo, que deixou a gestação em evidência. O registro foi celebrado pelos fãs, que acompanham essa nova fase da apresentadora.
Aos 48 anos, a jornalista espera um menino, que receberá o nome de Malik. O bebê é o primeiro filho de Maju com o artista plástico Agostinho Paulo Moura, com quem é casada.
Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho
Conhecida pelo trabalho à frente do Fantástico, a apresentadora tem dividido momentos da gestação com o público e despertado o carinho dos seguidores a cada nova publicação.