NA TORCIDA

Majur torce por samba com sua participação para embalar a Mangueira no Carnaval 2027

Cantora baiana disputa escolha do samba-enredo com Arlindinho Cruz; final acontece neste sábado (5), no Rio

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:54

Majur torce pelo Samba 10 na final da Mangueira Crédito: Divulgação

Majur quer ouvir sua voz ecoar na Sapucaí no Carnaval 2027. A cantora baiana está na torcida pelo Samba 10, obra da qual participa ao lado de Arlindinho Cruz e outros compositores, para ser escolhido como o samba-enredo da Mangueira.

A disputa chega à reta final neste sábado (5), quando a escola de samba define entre o Samba 10 e o Samba 8, de Lequinho e cia., qual composição vai levar para a Avenida o enredo da agremiação no próximo Carnaval.

Nas redes sociais, Majur compartilhou a expectativa pela decisão e deixou claro que tem uma ligação pessoal com a obra. Para ela, o samba representa histórias que vão além da própria trajetória e dialogam diretamente com a cultura afro-brasileira. “Meu sonho, meu desejo é que seja o Samba 10, que esse seja o samba escolhido, porque carrega a verdade não só da minha história, mas da história de muitas e muitas pessoas”, afirmou.

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Majur celebra conexão com o Candomblé

A cantora também destacou a importância de poder contribuir com uma obra que leva referências do Candomblé e da música afro-brasileira para o Carnaval carioca. “Vai ser um dos momentos mais felizes da minha vida poder contribuir para uma parte do Candomblé e da história da música afro-brasileira, que é riquíssima e está tão presente no Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio é Candomblé, é axé, é samba”, declarou.

Recentemente, Majur esteve na quadra da Mangueira e participou da apresentação do samba para a comunidade. A experiência aumentou ainda mais a expectativa para vê-lo sendo cantado na Sapucaí.