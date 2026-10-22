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Malévola Alves aparece aos prantos após prisão no Egito: 'Fui muito humilhada'

Libertada após passar dois dias detida com a amiga Bruna Mercatelli, influenciadora está no Marrocos e tem previsão de chegada ao Brasil nesta quinta-feira (22)

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:52

Malévola Alves após prisão no Egito Crédito: Reprodução

A influenciadora Malévola Alves, de 22 anos, apareceu aos prantos em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (22), após ser libertada no Egito. Detida por dois dias ao lado da amiga Bruna Mercatelli por "comportamento obsceno", ela afirmou ter sido humilhada durante o episódio e disse que ainda não recuperou o celular. A gravação foi feita durante uma escala do voo no Marrocos.

"Fui muito humilhada, muito humilhada. Eu não paro de chorar desde que eu cheguei aqui no Marrocos. Vou gravar um vídeo contando tudo", afirmou.

Malévola Alves foi detida no Egito 1 de 8

Na legenda da publicação no X, antigo Twitter, foi informado que a influenciadora pediu que o vídeo fosse compartilhado para tranquilizar os seguidores. "Gente, a Ma não tá com celular porque não devolveram pra ela ainda, mas ela pediu pra postar esse vídeo pra tranquilizar vocês. Ela teve a liberdade e estamos voltando para o Brasil", diz a mensagem.

Procurado pela Quem, o advogado Jonatha Carvalho Matos confirmou a autenticidade da gravação e informou que o aparelho ainda não havia sido devolvido. Malévola tem previsão de desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 22h desta quinta-feira.

Gente, a Ma não tá com celular porque não devolveram pra ela ainda, mas ela pediu pra postar esse vídeo pra tranquilizar vocês. Ela teve a liberdade e estamos voltando para o Brasil. ❤️? https://t.co/CrMG37lnbw — Malévola (@maleficaalves) October 22, 2026

Entenda a prisão no Egito

Malévola e Bruna Mercatelli foram detidas na terça-feira (20), em Alexandria, após a divulgação de vídeos gravados em espaços públicos da cidade. O Ministério do Interior do Egito confirmou a detenção e afirmou que as imagens mostravam gestos e danças considerados de teor sexual pelas autoridades locais. As duas foram acusadas de comportamento obsceno.

Antes da confirmação oficial, Malévola havia relatado a abordagem policial nos Stories do Instagram e pedido ajuda aos seguidores. Segundo a influenciadora, a van em que ela e Bruna estavam foi parada pelas autoridades, que retiveram os passaportes das duas e perguntaram se elas eram mulheres trans.

Malévola Alves 1 de 22

Durante a repercussão do caso, o advogado negou que a fiança tivesse ficado em torno de R$ 10 mil, como circulou nas redes sociais. A assessoria da influenciadora informou ao Metrópoles que foram pagos 110 mil libras egípcias referentes à fiança de Malévola.