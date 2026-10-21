Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Malévola Alves é liberada no Egito e pode voltar ao Brasil nesta quarta-feira (21)

Influenciadora e amiga foram detidas em Alexandria por suspeita de comportamento obsceno; apesar da liberação para viajar, processo no país continuará em andamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:39

Influenciadora Malévola Alves no Egito
Influenciadora Malévola Alves no Egito Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora brasileira Malévola Alves, de 22 anos, e a amiga Bruna Mercatelli foram liberadas pelas autoridades egípcias e já podem retornar ao Brasil. As duas, detidas em Alexandria por suspeita de comportamento obsceno e gestos de cunho sexual em espaços públicos, podem embarcar ainda nesta quarta-feira (21).

A liberação ocorreu após tratativas entre representantes brasileiros e as autoridades do Egito. Segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, a Embaixada do Brasil no Cairo entrou em contato com um escritório especializado em questões consulares após ser acionada pela defesa de Malévola. Um representante em Alexandria também foi mobilizado para acompanhar o caso.

Apesar da autorização para deixar o país, o processo contra as brasileiras continuará em andamento. Caso sejam condenadas, elas poderão enfrentar restrições para retornar ao Egito.

Por que foram detidas?

As influenciadoras foram detidas após a circulação de vídeos nas redes sociais em que aparecem interagindo fisicamente com homens em um carro e em vias públicas. As imagens mostram beijos e toques, que motivaram a investigação das autoridades locais.

Malévola Alves foi detida no Egito

Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram
Ministério do Interior do Egito comenta prisão de influenciadora brasileira Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram
1 de 8
Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram

Em comunicado divulgado na terça-feira (20), o Ministério do Interior do Egito afirmou que as duas turistas foram identificadas após uma investigação sobre vídeos considerados obscenos e exibicionistas. Segundo a pasta, durante o interrogatório, elas teriam admitido gravar as imagens com o objetivo de aumentar o número de visualizações nas redes sociais.

A defesa de Malévola havia informado anteriormente que acompanhava o caso junto à Embaixada do Brasil no Cairo e às autoridades competentes, pedindo cautela na divulgação de informações não confirmadas.

A liberação para retornar ao Brasil representa um novo capítulo no caso, mas não significa o encerramento dos procedimentos legais no Egito.

Leia mais

Imagem - Dandara Couto quebra o silêncio após sumiço e conta o que aconteceu

Dandara Couto quebra o silêncio após sumiço e conta o que aconteceu

Imagem - Regina Casé fecha com a DiaTV após saída da Globo e prepara novo programa para o YouTube

Regina Casé fecha com a DiaTV após saída da Globo e prepara novo programa para o YouTube

Imagem - Duquesa será a primeira mulher a se apresentar no Festival HIT, que completa cinco anos em Salvador

Duquesa será a primeira mulher a se apresentar no Festival HIT, que completa cinco anos em Salvador

Mais recentes

Imagem - Ex-RBD, Alfonso Herrera passa por cirurgia no joelho e compartilha registros no hospital

Ex-RBD, Alfonso Herrera passa por cirurgia no joelho e compartilha registros no hospital
Imagem - Quanto Malévola pagou para deixar a prisão no Egito? Valor surpreende

Quanto Malévola pagou para deixar a prisão no Egito? Valor surpreende
Imagem - 'Te amarei para sempre': Viúva de Rick Sollo faz publicação emocionante após 1 mês da morte do cantor

'Te amarei para sempre': Viúva de Rick Sollo faz publicação emocionante após 1 mês da morte do cantor