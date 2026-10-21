POLÊMICA

Malévola Alves é liberada no Egito e pode voltar ao Brasil nesta quarta-feira (21)

Influenciadora e amiga foram detidas em Alexandria por suspeita de comportamento obsceno; apesar da liberação para viajar, processo no país continuará em andamento

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:39

Influenciadora Malévola Alves no Egito Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora brasileira Malévola Alves, de 22 anos, e a amiga Bruna Mercatelli foram liberadas pelas autoridades egípcias e já podem retornar ao Brasil. As duas, detidas em Alexandria por suspeita de comportamento obsceno e gestos de cunho sexual em espaços públicos, podem embarcar ainda nesta quarta-feira (21).

A liberação ocorreu após tratativas entre representantes brasileiros e as autoridades do Egito. Segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, a Embaixada do Brasil no Cairo entrou em contato com um escritório especializado em questões consulares após ser acionada pela defesa de Malévola. Um representante em Alexandria também foi mobilizado para acompanhar o caso.

Apesar da autorização para deixar o país, o processo contra as brasileiras continuará em andamento. Caso sejam condenadas, elas poderão enfrentar restrições para retornar ao Egito.

Por que foram detidas?

As influenciadoras foram detidas após a circulação de vídeos nas redes sociais em que aparecem interagindo fisicamente com homens em um carro e em vias públicas. As imagens mostram beijos e toques, que motivaram a investigação das autoridades locais.

Malévola Alves foi detida no Egito 1 de 8

Em comunicado divulgado na terça-feira (20), o Ministério do Interior do Egito afirmou que as duas turistas foram identificadas após uma investigação sobre vídeos considerados obscenos e exibicionistas. Segundo a pasta, durante o interrogatório, elas teriam admitido gravar as imagens com o objetivo de aumentar o número de visualizações nas redes sociais.

A defesa de Malévola havia informado anteriormente que acompanhava o caso junto à Embaixada do Brasil no Cairo e às autoridades competentes, pedindo cautela na divulgação de informações não confirmadas.