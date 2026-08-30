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Malévola Alves é presa após confusão durante festa em São Paulo

Influenciadora teria entrado em uma briga generalizada durante evento; ela ficou ferida no rosto e passou por exame de corpo de delito

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:48

Malévola Alves foi presa após uma confusão durante uma festa em São Paulo e liberada mediante pagamento de fiança
Malévola Alves foi presa após uma confusão durante uma festa em São Paulo e liberada mediante pagamento de fiança Crédito: Reprodução

A noite de festa de Malévola Alves terminou na delegacia. A influenciadora foi presa na madrugada deste domingo (30), em São Paulo, após se envolver em uma briga generalizada durante um evento na capital paulista.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a confusão teria começado em um camarote. Malévola estava acompanhada de amigos e teria recebido autorização para permanecer no espaço, mas um funcionário do estabelecimento questionou a presença do grupo no local.

A abordagem teria provocado uma discussão entre os amigos da influenciadora e o funcionário. De acordo com os relatos obtidos pela reportagem, Malévola não teria iniciado o confronto, mas entrou na discussão ao tentar defender os colegas.

O desentendimento acabou crescendo e outras pessoas teriam se envolvido na briga. Durante o tumulto, a influenciadora sofreu um ferimento no rosto e acabou sendo detida.

Malévola e MC Paiva brigam em shopping

Influenciadora e funkeiro trocaram farpas em cinema de shopping por Reprodução | Instagram
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Influenciadora e funkeiro trocaram farpas em cinema de shopping por Reprodução | Instagram

Influenciadora foi liberada após pagar fiança

Após a prisão, Malévola teria pago fiança e conseguido deixar a delegacia. Na sequência, ela foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito, procedimento relacionado ao ferimento sofrido durante a confusão.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a gravidade do machucado ou sobre possíveis outras pessoas detidas ou feridas na ocorrência.

Malévola ganhou maior notoriedade recentemente após participar do reality “Rancho do Maia”, comandado por Carlinhos Maia.

Até o momento, a influenciadora não havia se manifestado sobre o episódio. A Polícia Civil também não havia divulgado um posicionamento oficial sobre o caso.

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