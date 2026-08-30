Malévola Alves é presa após confusão durante festa em São Paulo

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:48
A noite de festa de Malévola Alves terminou na delegacia. A influenciadora foi presa na madrugada deste domingo (30), em São Paulo, após se envolver em uma briga generalizada durante um evento na capital paulista.
Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a confusão teria começado em um camarote. Malévola estava acompanhada de amigos e teria recebido autorização para permanecer no espaço, mas um funcionário do estabelecimento questionou a presença do grupo no local.
A abordagem teria provocado uma discussão entre os amigos da influenciadora e o funcionário. De acordo com os relatos obtidos pela reportagem, Malévola não teria iniciado o confronto, mas entrou na discussão ao tentar defender os colegas.
O desentendimento acabou crescendo e outras pessoas teriam se envolvido na briga. Durante o tumulto, a influenciadora sofreu um ferimento no rosto e acabou sendo detida.
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Influenciadora foi liberada após pagar fiança
Após a prisão, Malévola teria pago fiança e conseguido deixar a delegacia. Na sequência, ela foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito, procedimento relacionado ao ferimento sofrido durante a confusão.
Ainda não foram divulgadas informações sobre a gravidade do machucado ou sobre possíveis outras pessoas detidas ou feridas na ocorrência.
Malévola ganhou maior notoriedade recentemente após participar do reality “Rancho do Maia”, comandado por Carlinhos Maia.
Até o momento, a influenciadora não havia se manifestado sobre o episódio. A Polícia Civil também não havia divulgado um posicionamento oficial sobre o caso.