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Malu Borges choca ao comprar sapato sem a parte da frente: ‘Papo de terapia’

Influenciadora de moda costuma exibir itens de luxo fora do convencional nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:02

Item de luxo divertiu seguidores nas redes sociais
Item de luxo divertiu seguidores nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Malu Borges chocou mais uma vez ao exibir um novo item de luxo que comprou. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (18), ela mostrou um sapato sem a parte da frente, apenas com o saltinho de trás.

O item é da grife americana Jeffrey Campbell, que vende sapatos fashionistas, plataformas e designer mais ousados.

Malu Borges

Influenciadora Malu Borges por Reprodução | Instagram
Influenciadora Malu Borges por Reprodução | Instagram
Influenciadora Malu Borges por Reprodução | Instagram
Influenciadora Malu Borges por Reprodução | Instagram
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Influenciadora Malu Borges por Reprodução | Instagram

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Nos comentários da publicação, vários seguidores e influenciadores ficaram brincaram com a estética do item de luxo. “Perfeita pra andar no sol”, escreveu um. “Papo de terapia fortíssima”, comentou outro. “Super confortável”, ironizou outra.

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Malu Borges

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