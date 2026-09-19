VEJA VÍDEO

Malu Borges choca ao comprar sapato sem a parte da frente: ‘Papo de terapia’

Influenciadora de moda costuma exibir itens de luxo fora do convencional nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:02

Item de luxo divertiu seguidores nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Malu Borges chocou mais uma vez ao exibir um novo item de luxo que comprou. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (18), ela mostrou um sapato sem a parte da frente, apenas com o saltinho de trás.

O item é da grife americana Jeffrey Campbell, que vende sapatos fashionistas, plataformas e designer mais ousados.

Malu Borges 1 de 4