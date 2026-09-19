Malu Borges choca ao comprar sapato sem a parte da frente: ‘Papo de terapia’

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Felipe Sena
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:02
A influenciadora Malu Borges chocou mais uma vez ao exibir um novo item de luxo que comprou. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (18), ela mostrou um sapato sem a parte da frente, apenas com o saltinho de trás.
O item é da grife americana Jeffrey Campbell, que vende sapatos fashionistas, plataformas e designer mais ousados.
Malu Borges
Nos comentários da publicação, vários seguidores e influenciadores ficaram brincaram com a estética do item de luxo. “Perfeita pra andar no sol”, escreveu um. “Papo de terapia fortíssima”, comentou outro. “Super confortável”, ironizou outra.