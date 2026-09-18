Malu Mader publica vídeo declarando voto e desabafa: 'Inimigos da cultura'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:51
A atriz Malu Mader, de 60 anos, publicou um vídeo nesta quinta-feira (17) declarando seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No vídeo, a atriz disse: "Eu comecei a trabalhar como atriz aos 15 anos e vi o que aconteceu quando decidiram que os artistas eram inimigos. Cinema parado, projetos na gaveta, como se contar nossa história fosse um luxo". Ela também elogiou a fase atual do cinema e das séries brasileiras, que vêm ganhando destaque em grandes festivais internacionais.
Malu Mader
Com 40 anos de carreira, Malu desabafou que os profissionais da arte enfrentaram um período difícil, com abandono e ataques do governo passado. Sem citar o nome de Bolsonaro diretamente, ela afirmou que a área foi tratada com desprezo e excesso de burocracia, o que travou filmagens e fez muitos projetos bons ficarem mofando na gaveta.
"Agora, o cinema brasileiro renasceu. Nós voltamos a filmar, a gerar empregos e a ver o mundo inteiro aplaudindo de pé o nosso cinema, a cultura brasileira". Para ela, "isso não caiu do céu. Foi escolha de um governo que entende que cultura é trabalho, é economia e é a alma de um país.
O bom momento das produções brasileiras lá fora, com espaço até em Hollywood, foi o que motivou o apoio público da atriz: "O Brasil pode e deve acreditar nas suas próprias histórias. Por isso, meu voto já tem lado. Meu nome é Malu Mader e eu tô com Lula. O Brasil tá pronto pra mais."
Para ela, o investimento na cultura prova na prática que fazer filme e novela gera emprego, renda para milhares de trabalhadores e orgulho para o país, derrubando a ideia de que arte é "coisa só de gente rica".
Poucos dias antes, Malu já tinha participado de um ato a favor de Lula em Copacabana junto do marido, o músico Tony Bellotto, e das amigas e atrizes Claudia Abreu e Betty Gofman. A equipe do presidente Lula agora prepara um grande encontro com artistas na Fundição Progresso, no Rio, marcado para a próxima quarta-feira (23).