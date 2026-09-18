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Malu Mader publica vídeo declarando voto e desabafa: 'Inimigos da cultura'

Atriz diz que o setor cultural foi tratado com hostilidade e exalta o momento atual do cinema nacional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:51

Malu Mader publica vídeo declarando voto   Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Malu Mader, de 60 anos, publicou um vídeo nesta quinta-feira (17) declarando seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No vídeo, a atriz disse: "Eu comecei a trabalhar como atriz aos 15 anos e vi o que aconteceu quando decidiram que os artistas eram inimigos. Cinema parado, projetos na gaveta, como se contar nossa história fosse um luxo". Ela também elogiou a fase atual do cinema e das séries brasileiras, que vêm ganhando destaque em grandes festivais internacionais.

Malu Mader

Malu Mader por Reprodução/TV Globo
Tadeu Aguiar e Malu Mader na novela "O Dono do Mundo" por Divulgação/TV Globo
Tadeu Aguiar e Malu Mader em “O dono do mundo” por Reprodução/Globo
Novela " O dono do mundo ": Malu Mader e Tadeu Aguiar por Irineu Barreto Filho/Agência O Globo
Malu Mader publica vídeo declarando voto em Lula nas Eleições de 2026 por Reprodução/Instagram
Malu Mader por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Claudia Abreu e Malu Mader no velório de Preta Gil por Reprodução/Caras
Preta Gil com Tony Belloto, Malu Mader e Alice Wegmann por Reprodução
1 de 8
Malu Mader por Reprodução/TV Globo

Com 40 anos de carreira, Malu desabafou que os profissionais da arte enfrentaram um período difícil, com abandono e ataques do governo passado. Sem citar o nome de Bolsonaro diretamente, ela afirmou que a área foi tratada com desprezo e excesso de burocracia, o que travou filmagens e fez muitos projetos bons ficarem mofando na gaveta.

"Agora, o cinema brasileiro renasceu. Nós voltamos a filmar, a gerar empregos e a ver o mundo inteiro aplaudindo de pé o nosso cinema, a cultura brasileira". Para ela, "isso não caiu do céu. Foi escolha de um governo que entende que cultura é trabalho, é economia e é a alma de um país.

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O bom momento das produções brasileiras lá fora, com espaço até em Hollywood, foi o que motivou o apoio público da atriz: "O Brasil pode e deve acreditar nas suas próprias histórias. Por isso, meu voto já tem lado. Meu nome é Malu Mader e eu tô com Lula. O Brasil tá pronto pra mais."

Para ela, o investimento na cultura prova na prática que fazer filme e novela gera emprego, renda para milhares de trabalhadores e orgulho para o país, derrubando a ideia de que arte é "coisa só de gente rica".

Poucos dias antes, Malu já tinha participado de um ato a favor de Lula em Copacabana junto do marido, o músico Tony Bellotto, e das amigas e atrizes Claudia Abreu e Betty Gofman. A equipe do presidente Lula agora prepara um grande encontro com artistas na Fundição Progresso, no Rio, marcado para a próxima quarta-feira (23).

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Malu Mader

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