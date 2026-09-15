Maluma anuncia nascimento do segundo filho, Órion; veja fotos

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Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:01
Maluma compartilhou uma foto nas redes sociais nesta quarta-feira (15) em que dá boas-vindas ao seu segundo filho.
O clique foi feito na sala de parto, quando o cantor aparece segurando o pequeno no colo, ao lado da esposa Susana Gómez. Maluma revelou o nome do bebê na legenda da publicação. "Órion Londoño Gómez. 14/09/26.", escreveu.
Maluma anuncia nascimento do segundo filho
O casal já é pai de uma menina, Paria Londoño Gómez, de 2 anos. Em maio, durante o Dia das Mães, ele dividiu com os fãs que a família estava esperando um novo integrante. O casal compartilhou a evolução da gestação, mas sem revelar o nome da criança.
O cantor anunciou a primeira gravidez em outubro de 2023, durante show nos Estados Unidos. O casal não costuma postar o rosto de Paris e devem preservar os primeiros momentos do recém-nascido.
Maluma e Susana mantêm um relacionamento longe dos holofotes. Os primeiros rumores começaram em 2020. Os dois se conheceram por meio de familiares e amigos, do mesmo círculo social, já que cresceram na mesma cidade em Medelin, na Colômbia. Susana é arquiteta, designer de interiores e empresária colombiana do ramo de joias.