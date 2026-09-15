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Maluma anuncia nascimento do segundo filho, Órion; veja fotos

Cantor e a arquiteta Susana já são pais de uma menina, Paris, de 2 anos

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:01

Maluma e Susana em maternidade Crédito: Reprodução | Instagram

Maluma compartilhou uma foto nas redes sociais nesta quarta-feira (15) em que dá boas-vindas ao seu segundo filho.

O clique foi feito na sala de parto, quando o cantor aparece segurando o pequeno no colo, ao lado da esposa Susana Gómez. Maluma revelou o nome do bebê na legenda da publicação. "Órion Londoño Gómez. 14/09/26.", escreveu.

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O casal já é pai de uma menina, Paria Londoño Gómez, de 2 anos. Em maio, durante o Dia das Mães, ele dividiu com os fãs que a família estava esperando um novo integrante. O casal compartilhou a evolução da gestação, mas sem revelar o nome da criança.

O cantor anunciou a primeira gravidez em outubro de 2023, durante show nos Estados Unidos. O casal não costuma postar o rosto de Paris e devem preservar os primeiros momentos do recém-nascido.