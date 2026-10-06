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Manchas misteriosas em Vênus: estudo revela nova pista para fenômeno que intriga cientistas há décadas

Novo estudo calculou as características que o material responsável pelo fenômeno precisaria ter e eliminou algumas possibilidades

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 21:21

Observadas há décadas em imagens ultravioleta, manchas escuras nas nuvens do planeta ainda não tiveram sua origem identificada
Observadas há décadas em imagens ultravioleta, manchas escuras nas nuvens do planeta ainda não tiveram sua origem identificada Crédito: Pioneer Venus Orbiter (NASA) / Wikimedia Commons

Vênus parece um planeta de tons claros quando observado no céu. Mas, quando os cientistas olham para suas nuvens em luz ultravioleta, a aparência muda completamente.

Manchas escuras e brilhantes atravessam as nuvens superiores do planeta há cerca de um século, e o material responsável por esse fenômeno ainda não foi identificado. Agora, um novo estudo conseguiu estabelecer pistas mais precisas sobre o que essa substância precisa ser.

Colônias venusianas

Antes de imaginar uma cidade em Vênus, o projeto precisou olhar para cima: a saída estava nas nuvens, não no solo por NASA / JPL
Antes de viver entre as nuvens, o habitat teria de sobreviver à entrada atmosférica, abrir sua estrutura e começar a flutuar por Dale Arney e Chris Jones / NASA
Em uma atmosfera espessa de dióxido de carbono, enormes estruturas aerostáticas poderiam sustentar habitats acima da superfície por Dale Arney e Chris Jones / NASA
Antes de viver entre as nuvens, o habitat teria de sobreviver à entrada atmosférica, abrir sua estrutura e começar a flutuar por Dale Arney e Chris Jones / NASA
A colônia ficaria imersa em uma atmosfera dinâmica, onde as nuvens altas circulam rapidamente ao redor do planeta por NASA / JPL
Mesmo nas alturas mais favoráveis, um habitat teria de enfrentar as nuvens corrosivas de ácido sulfúrico de Vênus por NASA / JPL
Quanto mais se desce, desaparecem as vantagens das alturas e surge o ambiente extremo que favorece a ideia de flutuar por NASA
O V02 avançava além da sobrevivência ao imaginar recursos atmosféricos como matéria-prima para sustentar uma economia local por ESO / M. Kornmesser / L. Calçada
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Antes de imaginar uma cidade em Vênus, o projeto precisou olhar para cima: a saída estava nas nuvens, não no solo por NASA / JPL

O que deixa as nuvens de Vênus tão diferentes?

As Vênus são formadas por partículas que espalham a luz de maneira muito eficiente. Por isso, algo que parece relativamente claro quando visto de longe pode apresentar uma aparência bem diferente quando seu material é concentrado.

Para entender melhor o fenômeno, os pesquisadores fizeram uma espécie de exercício de laboratório. Eles calcularam como seria o material das nuvens caso fosse possível colocá-lo em um recipiente e analisá-lo com um espectrômetro.

A equipe combinou observações do planeta com um modelo de transferência radiativa, capaz de considerar como a luz é espalhada e absorvida pelas partículas das nuvens e pelas moléculas da atmosfera.

Uma substância que absorve muita luz

O resultado ajudou a colocar limites mais específicos sobre o chamado “absorvedor desconhecido”.

No intervalo analisado, entre 365 e 455 nanômetros, o coeficiente de absorção calculado chega a cerca de 1.278 cm⁻¹ a 375 nanômetros.

Na prática, isso significa que o material precisaria ser bastante eficiente para absorver luz ultravioleta e azul, ou estar presente em uma concentração muito alta dentro das gotículas das nuvens.

Uma das possibilidades consideradas pelos pesquisadores envolve moléculas orgânicas conjugadas, conhecidas por absorver luz com eficiência. Nesse cenário, a concentração necessária seria de aproximadamente 10 gramas por litro, considerando moléculas com propriedades de absorção semelhantes às de alguns pigmentos porfirinoides.

Isso, porém, não significa que os cientistas tenham encontrado uma substância orgânica específica em Vênus.

Também não significa que o fenômeno tenha relação com vida. No estudo, “orgânico” é usado no sentido químico de material baseado em carbono.

E o que isso tem a ver com a cor das nuvens?

Existe outra pista importante. Quando compostos orgânicos simples são colocados em ácido sulfúrico concentrado, eles podem reagir e formar misturas escuras e complexas, com aparência semelhante a alcatrão.

Mas esse comportamento não combina completamente com o que os pesquisadores observaram em Vênus.

A absorção inferida para as nuvens cai rapidamente entre 365 e 455 nanômetros, indicando um padrão diferente daquele esperado para essas misturas escuras que absorvem luz de maneira mais ampla.

A pesquisa eliminou algumas possibilidades

estudo não resolveu o enigma de Vênus. O que ele fez foi estreitar as características que uma possível resposta precisa ter.

As explicações inorgânicas também enfrentam dificuldades, já que alguns candidatos precisariam aparecer em concentrações muito altas para produzir a absorção observada.

Agora, qualquer hipótese sobre o material precisa levar em conta fatores como sua capacidade de absorver luz, a concentração necessária, sua distribuição na atmosfera e se consegue existir dentro do tamanho das partículas observado nas nuvens do planeta.

Como os cientistas podem descobrir a resposta?

Uma parte da investigação pode sair dos telescópios e chegar diretamente à atmosfera de Vênus.

Os resultados podem ser testados em experimentos de laboratório e, futuramente, por instrumentos enviados ao próprio planeta.

Entre os projetos citados pelos pesquisadores está a iniciativa Morning Star Missions to Venus, que trabalha no desenvolvimento de técnicas para estudar a química das nuvens de Vênus diretamente.

Uma das propostas é o Autofluorescence Nephelometer, instrumento planejado para analisar partículas das nuvens e procurar fluorescência que poderia estar associada a moléculas orgânicas. O equipamento está planejado para uma missão da Rocket Lab a Vênus.

Tags:

Sistema Solar Planetas Ciência Curiosidades

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