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Mano Walter mantém fazenda que vale cerca de R$ 10 milhões, com criação de cavalos e cercada por trilha e áreas verdes

Propriedade localizada em Alagoas também tem haras para criação de animais

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 14:53

Mano Walter cria cavalos de elite Crédito: Reprodução

Antes de embarcar para mais uma agenda de shows, Mano Walter costuma ir para seu lar de aconchego, e passar um tempo livre ao lado da família e dos cavalos.

A propriedade mantida pelo cantor em Alagoas é estimada em R$ 10 milhões, segundo reportagens, e reúne o Haras MW, área destinada aos animais e espaços usados pela família.

Fazenda de Mano Walter 1 de 8

Nascido em Quebrangulo, no interior de Alagoas, em 13 de julho de 1986, José Walter Tenório Lopes é filho de uma professora e de um pecuarista. Começou a acompanhar o pai em fazendas, exposições e vaquejadas ainda na infância.

Foi do interior que nasceram as paixões pela música e pelos cavalos. O Haras MW é voltado especialmente aos cavalos Quarto de Milha, raça ligada às provas de velocidade e as vaquejadas. Mesmo durante viagens, o cantor costuma acompanhar a rotina dos animais.

Em outubro de 2020, uma apresentação transmitida diretamente do Haras terminou em um leilão de 20 lotes que movimentou R$ 2,14 milhões apenas com animais.

O evento chegou a aproximadamente R$ 2,48 milhões, segundo dados da Agreste Leilões divulgados na época pelo portal especializado Cavalos. A média dos lotes vendidos ficou próxima de R$ 106,9 mil.

Um dos animais mais importantes é o Show Steel, garanhão que Mano Walter tentou comprar quando era potro.

A ligação foi suficiente, por exemplo, para inspirar a música “Meu Cavalo é Show Papai”, gravada em 2017. Show Steel morreu em outubro de 2020, apenas oito dias antes de um leilão no qual seria uma das graves atrações do criatório.

Em 2019, Eliana visitou Mano Walter em Alagoas para uma reportagem do SBT. Ao mostrar os cavalos e o campo, o músico explicou que era ali que costumava compor e manter contato com a natureza.

Naquela época, o cantor ainda dizia que queria viver tempo suficiente para formar a própria família. Sete anos depois, a paisagem passou a ser compartilhada com a esposa, Débora Silva, e os três filhos, José, Maria Clara e Francisco, nascido em junho de 2026.

Em entrevista publicada em agosto de 2026, Mano Walter explicou que deseja ensinar aos filhos responsabilidade, gratidão e respeito pela terra, valores que associa à própria criação.