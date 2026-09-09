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Manoel Gomes, o Caneta Azul, ganha R$ 1,2 milhão de partido para campanha

Artista disputa uma vaga na Câmara dos Deputados e não declarou bens ao Tribunal Superior Eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:24

Manoel Gomes
Manoel Gomes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Manoel Gomes, de 56 anos, famoso pelo hit 'Caneta Azul', recebeu um total de R$ 1,2 milhão do partido Avante para financiar sua campanha nas eleições de 2026. De acordo com o portal Metrópoles, o valor declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dobrou em questão de dias. Candidato a deputado federal por São Paulo, ele teve o montante repassado em duas parcelas de R$ 600 mil pela legenda e não declarou bens à Justiça Eleitoral.

Candidatura de Manoel Gomes no Tribunal Superior Eleitoral

Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais de Manoel Gomes no Tribunal Superior Eleitoral por Divulgação
Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais de Manoel Gomes no Tribunal Superior Eleitoral por Divulgação
Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais de Manoel Gomes no Tribunal Superior Eleitoral por Divulgação
Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais de Manoel Gomes no Tribunal Superior Eleitoral por Divulgação
Manoel Gomes por Reprodução/Redes Sociais
Manoel Gomes por Reprodução/Redes Sociais
Manoel Gomes e namorada Jeneffer, a Mary Jane por Reprodução/ Instagram
Manoel Gomes, dono do hit 'Caneta Azul' por Reprodução/Redes Sociais
Manoel Gomes, dono do hit 'Caneta Azul' e Diva Gomes por Reprodução/Redes Sociais
Manoel Gomes tem dinheiro desviado por Redes sociais
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Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais de Manoel Gomes no Tribunal Superior Eleitoral por Divulgação

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Esta marca a segunda tentativa do artista na vida política. Em 2022, ele tentou se eleger deputado estadual pelo Maranhão, seu estado natal, mas não obteve sucesso. A aposta de partidos em figuras públicas conhecidas faz parte de uma estratégia para atrair votos e fortalecer a bancada no Poder Legislativo.

Natural do Maranhão, Manoel Gomes alcançou fama em 2019 com a música que virou meme nas redes sociais. A repercussão o levou a programas de TV e gerou um grande faturamento com publicidades. Anos depois, no entanto, o cantor enfrentou problemas financeiros após relatar desvios milionários em suas contas por antigos empresários, mudança que o levou a deixar o Nordeste e se estabelecer em São Paulo.

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Tags:

Eleição Caneta Azul Deputado Campanha Partidos Eleição 2026 Manoel Gomes

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