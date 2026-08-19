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Mansão à venda, problema de saúde e pedido negado: os detalhes da briga de Fiuk e Fábio Jr. que já dura 4 anos

Filho do artista revelou que teria sido deserdado e contou detalhes do rompimento com o pai e até com a irmã, Cleo

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:46

Fábio Jr. e Fiuk Crédito: Reprodução

A relação entre Fiuk e Fábio Jr., que já foi marcada por altos e baixos, chegou a um ponto de ruptura nos últimos anos. Pai e filho estão totalmente afastados desde 2023, mas os conflitos começaram antes disso e envolvem, entre outras questões, a relação do cantor com as mulheres da família.

Fiuk voltou a falar publicamente sobre o assunto após o Dia dos Pais, quando afirmou que não queria mais carregar a imagem de uma família perfeita. No ano passado, na mesma data, ele publicou uma ação publicitária de uma empresa de ônibus em tom de ironia. No vídeo, o cantor aparece abrindo a porta de casa como se fosse receber o pai, mas quem chega é sua guitarra.

Fábio Jr. e filhos 1 de 8

"Hoje é uma data muito especial e estou aqui para fazer uma homenagem para quem sempre esteve comigo, para quem me ensinou tudo sobre música, para quem me acompanhou nos primeiros passos... Nem sempre a gente teve uma relação muito boa. A gente ficou afastado durante um tempo, mas agora a gente se reencontrou. Você sabe de quem eu estou falando. Ela, minha companheira de viagem. A gente já passou por tanta coisa, mas o amor resiste a tudo. Faça que nem eu, aproveita essa data. Pode ser para abraçar ao seu pai, para fugir dele também (risos)".

A postagem só evidenciou um problema que se arrasta desde a decisão de Fiuk de participar do "BBB 21". Segundo o jornal Extra, Fábio Jr. não teria gostado da ideia de ver a intimidade da família exposta em rede nacional.

Carros de Fiuk 1 de 19

Naquele período, Fiuk morava em um anexo da mansão do pai, em Alphaville, na Grande São Paulo. Depois de deixar o reality show na segunda colocação, o cantor teria descoberto que precisaria deixar o imóvel, já que Fábio havia colocado a mansão à venda.

Apesar de os dois ainda terem aparecido juntos em trabalhos e até participado de produções cinematográficas no período pós-BBB, a relação continuou se desgastando. Segundo uma fonte ouvida pela coluna Retratos da Vida, do Extra, a convivência de Fiuk com Fernanda Pascucci, atual mulher de Fábio Jr., também teria contribuído para o afastamento.

Fábio e Fernanda estão juntos desde 2011. A situação teria sido semelhante à vivida anteriormente por Fiuk durante o casamento do pai com Mari Alexandre. Como o cantor passou boa parte da vida morando perto ou na casa de Fábio, os conflitos com as companheiras do pai acabaram afetando a convivência familiar.

Problema de saúde da mãe de Fiuk agravou crise

Outro episódio teria sido decisivo para o rompimento. Na mesma época do pós-BBB, Cristina Galvão, mãe de Fiuk, enfrentou um grave problema de saúde e precisou arcar com altos custos de hospital, médicos e tratamento.

Segundo os relatos divulgados pelo Extra, Fiuk teria pedido ajuda financeira ao pai para custear as despesas, mas o pedido foi negado. Para o cantor, então com cerca de 35 anos, a situação teria sido especialmente dolorosa.

Fiuk e a mãe, Cristina Kartalian Crédito: Reprodução

O distanciamento entre os dois ficou ainda mais evidente em 2023, durante o show de 70 anos de Fábio Jr. Na apresentação, todas as filhas do cantor participaram do palco, enquanto Fiuk não esteve entre os familiares que apareceram na celebração.

Meses depois, em março de 2025, Fiuk voltou a abordar a relação com o pai nas redes sociais. Na ocasião, enquanto esclarecia uma disputa envolvendo a coautoria de uma música feita com MCs de funk, ele aproveitou para revelar como se sentia dentro da própria família: "Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava, na minha própria casa, fazia eu me sentir um nada".

Fiuk e Fábio Jr. 1 de 8

Fiuk tentou se reconciliar com Fábio Jr.

Apesar do afastamento, Fiuk decidiu baixar a guarda no Dia dos Pais de 2024 e publicou uma mensagem diretamente para o pai. O cantor falou sobre a saudade e a dor provocada pela distância entre os dois.

"Feliz Dia dos Pais para você que, mesmo ausente, deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias".