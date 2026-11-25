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Mansão de Kevin Durant volta ao mercado por R$ 82 milhões no Arizona; casa tem cinco quartos, piscina de 25 metros e garagem de 186 m² preparada para elevadores de carros

Residência reúne cinco quartos, home theater, sauna e piscina de 25 metros com vista para formações rochosas.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:27

Mansão de Kevin Durant em Paradise Valley, no Arizona, voltou ao mercado por US$ 13,9 milhões e reúne piscina de 25 metros, cinco quartos e garagem de 186 m². Crédito: Montagem/Andrew Cahill Hoppin/Wikimedia Commons

Uma garagem de 186 m², com pé-direito duplo e estrutura para receber elevadores automotivos, é um dos detalhes que ajudam a explicar o tamanho da residência que Kevin Durant voltou a colocar à venda. A mansão do ala do Houston Rockets fica em Paradise Valley, no Arizona, e está anunciada por US$ 13,9 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 82,4 milhões, segundo a cotação informada na divulgação.

Mansão de Kevin Durant em Paradise Valley, no Arizona, voltou ao mercado por US$ 13,9 milhões e reúne piscina de 25 metros, cinco quartos e garagem de 186 m². 1 de 6

A propriedade tem 1.009 m² de área construída em um terreno de 6.961 m². O imóvel já havia sido oferecido no mercado no fim do ano passado, por aproximadamente US$ 15 milhões, e agora retorna com preço menor. Construída em 2015, a casa foi projetada pelo arquiteto Jack DeBartolo e tem uma proposta que combina concreto aparente, estruturas de aço e grandes painéis de vidro.

O interesse por esse tipo de residência também aparece em casas de atletas e artistas no Brasil, como a mansão de Arrascaeta, na Barra da Tijuca, e a mansão de Paolla Oliveira, que integra arte e natureza.

Projeto acompanha a paisagem

A residência tem formato de U e foi implantada em um terreno de esquina. Na entrada, paredes inclinadas de concreto conduzem a uma porta de madeira feita sob medida pelo designer Peter Moosbrugger. O desenho preserva a textura deixada pelas tábuas usadas na moldagem do concreto, enquanto os painéis de vidro do piso ao teto aproximam os ambientes internos do jardim.

No centro da planta, a área social reúne uma lareira de concreto e aço aberta para dois ambientes, além de um lounge e um bar. A cozinha principal conta com duas ilhas e eletrodomésticos, e há ainda uma cozinha de apoio e uma despensa de copeiro.

A disposição dos espaços também favorece as vistas para formações rochosas conhecidas da região, como a Camelback Mountain, o Praying Monk e o Piestewa Peak.

Cinco quartos em duas alas

Os cinco dormitórios estão distribuídos em duas partes da casa. Na ala principal ficam a suíte máster e um quarto de hóspedes que pode ser adaptado para escritório. O armário de nogueira da suíte esconde um bar privativo com pia, enquanto dois closets e um banheiro revestido de mármore Calacatta completam o espaço.

A outra ala concentra um home theater e três quartos adicionais. Dois deles têm banheiro privativo, enquanto o terceiro conta com ducha a vapor e sauna. A separação organiza as áreas íntimas sem afastá-las da área social central, que funciona como ponto de ligação entre os dois lados da construção.

Piscina tem 25 metros

Do lado de fora, o lazer gira em torno de uma piscina de 25 metros de extensão. Ela pode funcionar como raia para natação e também como espelho d'água, acompanhando o gramado com bordas de aço.

O paisagismo utiliza espécies típicas do deserto, como cactos saguaros, ocotillos e agaves, distribuídos entre pedras e formações rochosas.

A garagem fica entre os elementos mais incomuns do imóvel. Com 186 m² e acesso direto à residência, o espaço tem altura equivalente a dois pavimentos e foi planejado para acomodar quatro veículos. O pé-direito permite instalar elevadores automotivos, solução que pode ampliar a capacidade de armazenamento para quem mantém uma coleção de carros.

Com a pedida atual, o valor por metro quadrado construído chega a US$ 13.767, aproximadamente R$ 82.123, conforme os números apresentados na divulgação.