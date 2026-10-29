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Mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão entra na mira da Justiça: imóvel é alvo de penhora por dívida de R$ 676 mil

Casa localizada no Rio de Janeiro acumula débitos de IPTU referentes ao período entre 2021 e 2023

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:44

Justiça teria determinado penhora de mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão
Justiça teria determinado penhora de mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão Crédito: Globo/Léo Rosario e Reprodução/Youtube/@MullerImóveisRJ

A mansão de Renato Aragão, de 91 anos, entrou na mira da Justiça do Rio de Janeiro por causa de uma dívida de IPTU que chegaria a R$ 676 mil. Segundo informações da coluna Gente, da revista Veja, a decisão que determina a penhora do imóvel foi assinada na terça-feira (27). A propriedade, localizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste da capital fluminense, foi anunciada à venda por R$ 18 milhões.

De acordo com a publicação, a cobrança diz respeito a impostos não pagos entre 2021 e 2023. O humorista, conhecido nacionalmente como Didi, teria sido citado no processo, mas não quitado o débito.

Mansão de Renato Aragão

Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
Mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão por Reprodução/Youtube/@MullerImóveisRJ
Justiça teria determinado penhora de mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão por Globo/Léo Rosario e Reprodução/Youtube/@MullerImóveisRJ
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Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis

Diante disso, a juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, teria determinado a expedição de um mandado para que um oficial de Justiça faça a penhora e a avaliação da propriedade. A decisão também prevê a intimação da esposa do artista e estabelece que o próprio Renato seja o depositário do imóvel, ficando responsável por sua conservação até uma nova determinação judicial.

Ainda conforme a coluna, após o cumprimento do mandado, Renato e a esposa deverão ser intimados. A partir daí, o humorista terá 30 dias para apresentar embargos à execução, recurso utilizado para contestar a cobrança judicial.

Como é a mansão de Renato Aragão?

Anunciada à venda em 2023 por R$ 18 milhões, a propriedade tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída e reúne uma série de estruturas de luxo, como piscina, heliponto, quadra de tênis, campo de futebol e biblioteca.

No primeiro piso, a mansão conta com uma sala de estar de mais de 100 metros quadrados, sala de costura, chapelaria, escritórios, biblioteca, sala de jantar, lavabos, bar, adega, copa-cozinha, área de serviço e quatro dependências.

O segundo andar abriga quatro suítes. A principal tem quarto de vestir e salão de banho com hidromassagem.

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