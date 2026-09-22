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Mansões, fazendas e rancho: veja patrimônio imobiliário deixado por Rick Sollo após acidente de helicóptero

Artista teve morte confirmada nesta terça-feira (22); ele foi uma das vítimas da aeronave que caiu a caminho de São Joaquim, em Santa Catarina

Kamila Macedo

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:15

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina Crédito: Reprodução

O cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick e Renner, faleceu aos 59 anos, vítima de um acidente aéreo na serra de Santa Catarina nesta segunda-feira (21). A aeronave viajava de Porto Belo para São Joaquim, e seus destroços foram encontrados na região de Urubici na terça-feira (22). O artista deixa um patrimônio surpreendente, composto por investimentos imobiliários acumulados ao longo da carreira.

Além da parceria com Renner, mantida desde a década de 1980, Rick vinha também investindo em sua trajetória solo. Segundo documentos públicos, o músico chegava a cobrar cerca de R$ 50 mil por apresentação.

Embora não exista uma estimativa pública oficial sobre a fortuna total do cantor, com esse valor de cachê, somado ao sucesso da dupla dona do hit “Ela é Demais” (que chegou a realizar 150 shows anuais no auge da carreira), ele construiu uma fortuna milionária, refletida no estilo de vida do sertanejo e nas propriedades registradas em seu nome. Além dos palcos, o sertanejo também garantia renda como compositor e produtor musical.

O patrimônio imobiliário de Rick inclui propriedades de grande porte, a começar por uma luxuosa residência em Itu, no interior de São Paulo. Com 1.200 m² de área construída em um amplo terreno de 6 mil m², o imóvel dispõe de nove suítes, piscina, sauna, academia, quadra esportiva, adega, salão de beleza, pomar e 14 vagas de garagem.

A propriedade paulista chegou a ser anunciada para venda por R$ 11,9 milhões em 2020. Um tempo depois, apareceu em documentos de uma disputa judicial avaliada em aproximadamente R$ 9 milhões – uma diferença justificada pelos momentos distintos e critérios de avaliação, e não por desvalorização.

Rick deixou mansão de herança 1 de 9

A ligação com o campo também marcou seus investimentos. Ele já foi dono de uma fazenda também no interior de São Paulo, que foi vendida em 2015. E a paixão era antiga: Rick costumava contar que o primeiro dinheiro que conseguiu guardar na carreira, cerca de R$ 19 mil, foi usado para realizar o sonho de comprar uma área rural para o pai.

Fora do Brasil, o sertanejo adquiriu, em novembro de 2025, uma casa em um condomínio de luxo em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Essa era uma de suas residências fixas e onde passava a maior parte do tempo, conforme compartilhava nas redes sociais.

Apesar de não haver um valor estimado divulgado, registros mostram uma construção no tradicional estilo americano sem muros, contando com churrasqueira, piscina e área de lazer. O condomínio oferecia ainda estrutura com duas piscinas e quadra de tênis.

Além dessas propriedades, um dos lugares preferidos de Rick era o seu rancho em Rancho Queimado, na serra catarinense. O espaço funcionava como o grande refúgio de sua família e era tão especial para o cantor que mantinha uma conta própria no Instagram, na qual ele frequentemente exaltava o local, chamando de "paraíso" e "lugar mágico".

O acidente aéreo

Após longas horas de busca, os destroços do helicóptero desaparecido foram localizados na região de Urubici nesta terça-feira (22). A aeronave havia perdido comunicação na segunda-feira (21), enquanto viajava de Porto Belo para São Joaquim.