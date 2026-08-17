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Manter o botão 0 do controle LG pressionado por 3 segundos revela uma função escondida da smart TV

Segurar o número 0 por três segundos revela uma função escondida que facilita o acesso aos seus aplicativos favoritos

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 20:20

Controle remoto da LG reúne funções que podem tornar a navegação pela smart TV mais rápida e prática
Controle remoto da LG reúne funções que podem tornar a navegação pela smart TV mais rápida e prática Crédito: Foto: Soumith Soman/ Pexels

Você provavelmente já apertou o botão 0 do controle remoto inúmeras vezes sem imaginar que ele poderia esconder uma das funções mais práticas da sua smart TV.

Em determinados modelos de TVs LG equipados com o Magic Remote, manter a tecla 0 pressionada por cerca de três segundos abre o recurso chamado Acesso Rápido (Quick Access).

Controle remoto

Atalho disponível no Magic Remote reduz o caminho até os aplicativos mais usados na televisão por Foto: Towfiqu barbhuiya/ Pexels
Controle remoto da LG reúne funções que podem tornar a navegação pela smart TV mais rápida e prática por Foto: Soumith Soman/ Pexels
Recurso Acesso Rápido permite vincular aplicativos, canais e entradas HDMI às teclas numéricas do controle por Foto: kaboompics/ Pexels
Botão 0 do controle remoto LG pode revelar uma função útil para personalizar os atalhos da smart TV por Foto: kaboompics/ Pexels
Função escondida do controle LG permite criar atalhos para aplicativos e entradas HDMI na smart TV por Foto: kaboompics/ Pexels
Magic Remote da LG possui recurso que facilita o acesso a aplicativos e dispositivos conectados à televisão por Foto: Geri Tech/ Pexels
Ao manter o botão 0 pressionado por três segundos, usuários podem acessar o menu de Acesso Rápido da TV LG por Foto: kaboompics/ Pexels
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Atalho disponível no Magic Remote reduz o caminho até os aplicativos mais usados na televisão por Foto: Towfiqu barbhuiya/ Pexels

A ferramenta foi criada para facilitar a navegação e permite administrar atalhos vinculados às teclas numéricas do controle. Assim, aplicativos, canais e até entradas HDMI podem ficar a poucos toques de distância.

Para que serve o botão 0 pressionado por três segundos?

Ao manter o número 0 pressionado durante aproximadamente três segundos, o sistema da TV pode abrir o painel de Acesso Rápido.

É nesse espaço que ficam reunidos os atalhos configurados pelo usuário nas teclas numéricas do Magic Remote.

Na prática, o recurso evita que você precise voltar ao menu inicial sempre que quiser abrir um aplicativo ou acessar determinado dispositivo conectado à televisão.

Entre as possibilidades estão atalhos para:

  • Aplicativos de streaming;
  • Canais favoritos;
  • Entradas HDMI;
  • Outros recursos compatíveis com o sistema da TV.

Como criar um atalho no controle da TV LG

O mais interessante é que você não precisa abrir o painel do número 0 sempre que quiser criar um novo atalho.

A LG permite configurar diretamente as teclas numéricas de 1 a 8, dependendo do modelo e da versão do sistema webOS.

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Para fazer isso, o processo geralmente é simples:

  1. Abra o aplicativo ou selecione a entrada HDMI que deseja transformar em atalho.
  2. Escolha uma tecla numérica entre 1 e 8.
  3. Mantenha o número escolhido pressionado por aproximadamente três segundos.
  4. Aguarde a confirmação da TV.
  5. O atalho ficará associado àquela tecla.

Depois da configuração, basta pressionar rapidamente o número correspondente para acessar o recurso vinculado.

Isso significa que, em vez de navegar por diferentes menus, você pode chegar ao aplicativo ou dispositivo desejado diretamente pelo controle.

Dá para colocar Netflix, YouTube e outros aplicativos?

Sim, aplicativos que fazem parte do sistema da televisão podem ser utilizados nos atalhos, desde que sejam compatíveis com a função disponível naquele modelo.

Serviços de streaming que você utiliza diariamente, por exemplo, podem ficar associados às teclas numéricas.

Imagine deixar um aplicativo de streaming no número 1, outro no número 2 e uma entrada HDMI no número 3.

Com isso, o controle deixa de ser apenas uma ferramenta para navegar pela televisão e passa a funcionar como uma espécie de painel personalizado de acesso rápido.

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