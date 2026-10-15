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Manu Bahtidão anuncia fim de casamento de 11 anos e faz apelo aos fãs: 'Orem por mim'

Cantora pegou o público de surpresa na madrugada desta quinta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:34

Manu Bahtidão e Anderson Halliday Crédito: Reprodução/Instagram

O casamento de 11 anos da cantora Manu Bahtidão e do empresário e produtor musical Anderson Halliday chegou ao fim. A artista usou o seu perfil no Instagram na madrugada desta quinta-feira (15) para confirmar a notícia aos seguidores. Sem detalhar o que motivou o rompimento, ela bloqueou os comentários da publicação e fez um apelo ao público.

Manu Bahtidão e Anderson Halliday se separaram após 11 anos

Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram
Manu Bahtidão por Reprodução/Instagram
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Manu Bahtidão e Anderson Halliday por Reprodução/Instagram

Em seu desabafo, Manu explicou que os dois decidiram seguir caminhos diferentes e iniciar uma nova fase. Ela pediu que as pessoas respeitem sua privacidade e destacou que a maior prioridade no momento é garantir o bem-estar de Théo, filho de nove anos do ex-casal. A artista encerrou a mensagem pedindo que os fãs orem por ela.

Leia na íntegra

"Hoje, eu e Anderson seguiremos caminhos diferentes. Após 11 anos, encerramos um ciclo e iniciaremos uma nova fase de nossas vidas. Peço respeito à nossa privacidade e, em respeito ao nosso filho, seguirei em paz, com discrição e maturidade, priorizando sempre o bem-estar dele. Agradeço a todos que me acompanham e peço, de coração, que orem por mim neste momento."

Até o momento, Anderson Halliday não se manifestou publicamente sobre o divórcio. A última grande demonstração de afeto nas redes sociais aconteceu em junho, no Dia dos Namorados. Na ocasião, o empresário publicou um texto longo celebrando a união, elogiando a força da cantora e agradecendo por cada momento compartilhado ao longo da última década.

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A história de Manu e Anderson começou de forma polêmica, algo que a própria cantora admitiu em uma entrevista concedida no início de 2024. A artista revelou que os dois se apaixonaram enquanto ainda eram casados com outras pessoas. Ela confessou que a situação causou dor a muitos envolvidos e que não conseguiu aceitar a posição de amante por muito tempo.

Na época da declaração, Manu refletiu sobre as atitudes do passado e disse que, se pudesse voltar atrás, teria conduzido a situação de uma outra forma. Ela ainda expôs que a ex-esposa do marido vivia uma situação conjugal semelhante antes do término oficial, mas fez questão de assumir seus próprios erros e pedir desculpas públicas a quem magoou no passado.

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Tags:

Manu Bahtidão Casamento Separação Divórcio

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