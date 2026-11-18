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Manu Gavassi revela apelido carinhoso da filha em registro raro em família

Atriz publicou fotos ao lado do marido, Jullio Reis, e de Nara, de 1 ano, e chamou a menina de “passarinha”

Kamila Macedo

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:00

A cantora Manu Gavassi é casada com o ator Jullio Reis e os dois têm uma filha juntos: Nara Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e cantora Manu Gavassi compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), registros ao lado da família em uma publicação rara com a filha, Nara, de 1 ano, fruto do relacionamento com o modelo Jullio Reis.

“A vida tem muito mais vida com você, passarinha”, escreveu Manu na legenda, revelando o apelido carinhoso da menina.

A mãe de Jullio, Adriana Reis, reforçou o apelido nos comentários. “Nossa passarinha”, escreveu ela. O parceiro da artista também comentou na postagem e fez uma declaração para a esposa e a filha: “Meus amores, amo tanto vocês”.

Apartamento de Manu Gavassi e Julio Reis 1 de 38

Os seguidores também reagiram. “Um ninho cheio de amor com certeza”, escreveu uma fã. “Meu Deus, o tamanho da Narinha”, comentou outra. “Já já ela passa do seu tamanho”, brincou uma terceira.

Em outro registro, a família aparece olhando para o horizonte por uma abertura entre galhos. Nara está no colo do pai, enquanto Manu, sorridente, observa os dois. As fotos foram feitas após uma temporada da família no Ceará, a convite do Ohana Beach Park Resort.