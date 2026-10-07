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Mara Maravilha detona Daniela Mercury após apoio político e revela voto: ‘Cai fora’

Apresentadora atacou cantora nas redes sociais e questionou recursos destinados a projetos culturais

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18:48

Mara Maravilha ainda revelou voto nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Mara Maravilhosa usou as redes sociais para atacar mais uma vez a Daniela Mercury nesta quarta-feira (7), após a cantora declarar apoio a Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

Além de criticar a artista, Mara revelou seu voto em Flávio Bolsonaro (PL). “O Brasil é verde, amarelo, azul e branco! O único vermelho que a gente quer é o vermelho do sangue de Jesus! Caí fora Daniela, se autoesporte, inclusive pode ser para ajudar o povo de Cuba. O Brasil é muito maior do que qualquer celebridade, por mais que algumas pareçam acreditar que o país inteiro seja seu camarim particular”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação com uma foto feita por Inteligência Artificial (IA), de uma montagem.

Mara Maravilha 1 de 12

Na imagem, Mara aparece de camisa, terno e gravata com as cores da bandeira do Brasil. Já Daniela Mercury aparece com uma coroa enferrujada, escorrendo sangue.

No texto, Mara Maravilha alega que Daniela Mercury recebeu R$ 800 mil da Caixa Cultural em 2025, por edital público, para oito apresentações do projeto "Daniela Mercury canta Chico Buarque". “Também há registros de R$ 270 mil captados pela Lei Rouanet em 2015 e 2016 para a gravação de um disco.

Em seguida, Mara questionou: “Quantos talentos regionais, artistas desconhecidos e manifestações culturais brasileiras têm a mesma facilidade para chegar aos recursos e aos grandes palco?”.

Mara ressaltou que o dinheiro público não deveria ser usado como “extensão de prestígio”. “Popularidade, convenhamos, não vem com certificado de ‘rainha do Brasil’ nem com procuração para falar em nome de todo mundo”, escreveu ainda Mara.

A apresentadora acredita que o país não precisa de celebridades que se autoproclamem “dona da cultura”. “Precisa de oportunidade para quem ainda está esperando ser descoberto. Afinal, enquanto alguns continuam recebendo os holofotes, milhares de talentos continuam sem palco e luzes”, finalizou.

Diferente do senso comum e de algumas celebridades acreditam, a Lei Rouanet é usada por meio de incentivo fiscal, permitindo que pessoas físicas e empresas destinem parte do Imposto de Renda (IR) para financiar projetos culturais aprovados pelo governo, em vez de pagarem esse valor integralmente ao Tesouro.