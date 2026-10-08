POLÊMICA

Mara Maravilha detona Daniela Mercury e resgata vídeo de beijo da cantora com Ivete Sangalo: 'Oportunista'

Apresentadora questionou possível uso de recursos públicos em show e acusou artista de envolver a colega em manifestações políticas

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 20:08

Mara Maravilha voltou a criticar Daniela Mercury e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Mara Maravilha voltou a criticar Daniela Mercury nas redes sociais nesta quinta-feira (8). A apresentadora compartilhou uma foto do beijo trocado entre Daniela e Ivete Sangalo durante um show no Rio de Janeiro, em 2023, e aproveitou o registro para questionar o posicionamento político da cantora baiana.

A imagem é de uma apresentação que celebrou os 40 anos de carreira de Daniela, realizada na Praça da Apoteose. Na ocasião, as artistas cantaram juntas a música Rede e trocaram um selinho diante do público.

Mara Maravilha critica Daniela Mercury, questiona possível uso de recursos públicos em show e resgata beijo da cantora com Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

Ao resgatar o momento, Mara levantou dúvidas sobre a possível utilização de dinheiro público para financiar o evento, mas não apresentou comprovação dessa alegação na publicação.

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 1 de 39

A apresentadora também criticou as manifestações políticas de Daniela, que declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou que a cantora teria tentado envolver Ivete em sua atuação política.

Apesar das críticas, Mara fez questão de dizer que gosta de Ivete. Em seguida, voltou a atacar Daniela, a quem chamou de oportunista e acusou de usar a colega em sua atuação política.