ABRIU O JOGO!

Mara Maravilha revela que banca o ex, Gabriel Torres: ‘Deveria ter responsabilidade pra prover o lar’

Apresentadora abriu o jogo sobre o ator e debochou nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:52

Gabriel Torres e Mara Maravilha anunciaram o fim do casamento em janeiro de 2026 Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Mara Maravilha abriu o jogo ao expor o ex-marido, o influenciador e empresário Gabriel Torres.

Ao responder comentários de um seguidor, Mara revelou que prefere ser uma mulher livre e que sempre bancou o ex, que desistiu de A Fazenda 18.

Mara Maravilha 1 de 12

“Não é fácil não, você nem imagina como não é fácil mesmo! Um detalhe, eu que banco tudo, inclusive esse insta é meu e faço o que eu quero. E sou literalmente dessas, não peço pra sair”, disse a apresentadora em uma das mensagens.

Além disso, Mara detonou o ex por ele ter desistido do reality, e apontou a atitude como “papelão”. “Esperou 10 anos pra fazer esse papelão, reality do ego. Não foi eliminado, pediu pra sair. Devolveu até o dinheiro. Quem acha que ele está certo, manda pix pra ele”, escreveu.

Comentários de Mara Maravilha sobre Gabriel Torres 1 de 3

A famosa ainda ironizou o ex-marido. “Deve ter tanta responsabilidade, contas e contas para pagar, sustentar, prover para o lar”, escreveu.

Mara Maravilha e Gabriel Torres anunciaram o fim de seu casamento em janeiro deste ano, pelas redes sociais. Na publicação, ela desejou felicidade ao ex-marido e afirmou que seus planos para 2026 incluem priorizar o autocuidado, a fé e a família.

“Meus amores, eu quero dizer pra vocês que eu estou com muita fé que 2026 será um ano surpreendente… mas, a partir de hoje, minha prioridade é me apegar com Deus, cuidar de mim, estar bem e cuidar do meu filho”, disse a artista. Eles estavam juntos desde 2016 e são pais de Miguel Benjamim.

Mara Maravilha e Gabriel Torres anunciaram o fim do casamento em janeiro de 2026, por meio das redes sociais.

Em uma publicação, a apresentadora desejou felicidade ao ex, e afirmou que seus planos para 2026 incluíam priorizar o autocuidados, a fé e a família.