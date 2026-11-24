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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 15:00
Famoso nos cardápios de lanchonetes e restaurantes, o suco cremoso de maracujá com hortelã pode ser feito em casa em poucos minutos com itens simples. O segredo para deixar a bebida encorpada e refrescante sem triturar demais as sementes é bater a fruta no modo pulsar e coar antes de juntar o leite condensado.
Aprenda a fazer um suco de maracujá cremoso com hortelã
Polpa de 2 maracujás grandes e maduros
500 ml de água filtrada bem gelada
10 folhas de hortelã fresca lavadas
4 colheres (sopa) de leite condensado
1 xícara (chá) de pedras de gelo
Coloque a polpa dos maracujás e a água gelada no liquidificador e bata no modo pulsar por apenas 10 segundos para soltar o suco sem quebrar os caroços.
Passe o líquido por uma peneira fina sobre uma jarra e volte o suco coado para o liquidificador limpo.
Acrescente as folhas de hortelã, o leite condensado e o gelo.
Bata em velocidade alta por cerca de 20 segundos até formar uma espuma cremosa e sirva.