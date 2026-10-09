Maraisa, da dupla com Maiara, marca data de casamento em Goiânia com amigo de infância

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 21:13
A cantora sertaneja Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, definiu a data de seu casamento com o empresário Fernando Mocó. Amigos desde a infância, os dois subirão ao altar no dia 26 de janeiro de 2027, em uma cerimônia planejada para ocorrer em Goiânia, Goiás. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias.
O relacionamento entre a artista e o empresário foi tornado público em 2023, mesmo ano em que noivaram pela primeira vez. A trajetória do casal, no entanto, foi marcada por fases de instabilidade e términos temporários. Inicialmente, o matrimônio estava previsto para outubro de 2024, mas os planos foram suspensos após um problema com os fornecedores, que ocorreu em julho daquele ano.
Maraisa e Fernando Mocó
Em agosto do ano passado, o casal chegou a realizar um ensaio fotográfico pré-casamento no interior do Tocantins. O pedido de noivado mais recente ocorreu durante os bastidores de um show da dupla na virada de ano, em dezembro de 2024, quando Mocó pediu a mão da cantora pela terceira vez. A data também marcava o aniversário de 37 anos de Maraisa.
Já em março deste ano, Maraisa chegou a declarar em entrevista ao programa “Melhor da Tarde”, da Band, que pretendia oficializar a união logo. "Pode se preparar que vem muita coisa este ano. Vem casamento", disse, na época. Com a nova definição de agenda, a celebração do casal está prevista para o início de 2027.