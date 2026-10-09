Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maraisa, da dupla com Maiara, marca data de casamento em Goiânia com amigo de infância

Juntos desde 2023, cantora e empresário planejam celebração para o início de 2027

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 21:13

Maraisa e Fernando Mocó vão se casar em janeiro de 2027
Maraisa e Fernando Mocó vão se casar em janeiro de 2027 Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora sertaneja Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, definiu a data de seu casamento com o empresário Fernando Mocó. Amigos desde a infância, os dois subirão ao altar no dia 26 de janeiro de 2027, em uma cerimônia planejada para ocorrer em Goiânia, Goiás. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias.

O relacionamento entre a artista e o empresário foi tornado público em 2023, mesmo ano em que noivaram pela primeira vez. A trajetória do casal, no entanto, foi marcada por fases de instabilidade e términos temporários. Inicialmente, o matrimônio estava previsto para outubro de 2024, mas os planos foram suspensos após um problema com os fornecedores, que ocorreu em julho daquele ano.

Maraisa e Fernando Mocó

Maraisa colocou ponto final em relação por Reprodução | Instagram
Maraisa e Fernando por Reprodução
Maraisa e Fernando Mocó por Reprodução/Instagram
Maraisa e Fernando Mocó por Reprodução/Instagram
Maraisa e Fernando Mocó por Reprodução/Instagram
Maraisa e Fernando Mocó por Reprodução/Instagram
1 de 6
Maraisa colocou ponto final em relação por Reprodução | Instagram

Em agosto do ano passado, o casal chegou a realizar um ensaio fotográfico pré-casamento no interior do Tocantins. O pedido de noivado mais recente ocorreu durante os bastidores de um show da dupla na virada de ano, em dezembro de 2024, quando Mocó pediu a mão da cantora pela terceira vez. A data também marcava o aniversário de 37 anos de Maraisa. 

Já em março deste ano, Maraisa chegou a declarar em entrevista ao programa “Melhor da Tarde”, da Band, que pretendia oficializar a união logo. "Pode se preparar que vem muita coisa este ano. Vem casamento", disse, na época. Com a nova definição de agenda, a celebração do casal está prevista para o início de 2027.

Leia mais

Imagem - Solteiro? Zé Felipe responde fãs e revela como está vida amorosa

Solteiro? Zé Felipe responde fãs e revela como está vida amorosa

Imagem - Ator de 'Pretty Little Liars' aparece com rosto ensanguentado após ser agredido durante assalto à mão armada nos Estados Unidos

Ator de 'Pretty Little Liars' aparece com rosto ensanguentado após ser agredido durante assalto à mão armada nos Estados Unidos

Imagem - Fenômeno mundial, 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia no streaming após recordes de bilheteria nos cinemas

Fenômeno mundial, 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia no streaming após recordes de bilheteria nos cinemas

Tags:

Casamento Maiara E Maraisa

Mais recentes

Imagem - Menino conclui a escola aos 8 anos e termina o doutorado em física quântica aos 15: aos 16, 'Pequeno Einstein' já mira revolucionar a medicina e aumentar tempo de vida humana

Menino conclui a escola aos 8 anos e termina o doutorado em física quântica aos 15: aos 16, 'Pequeno Einstein' já mira revolucionar a medicina e aumentar tempo de vida humana
Imagem - ‘Quem Ama Cuida’: Pilar perde a suíte para Heitor e enfrenta nova ameaça à sua fortuna

‘Quem Ama Cuida’: Pilar perde a suíte para Heitor e enfrenta nova ameaça à sua fortuna
Imagem - 'Bebezão tá chegando': Letícia Isnard muda o visual para reviver Ivana na sequência de 'Avenida Brasil'

'Bebezão tá chegando': Letícia Isnard muda o visual para reviver Ivana na sequência de 'Avenida Brasil'