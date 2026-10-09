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Maraisa, da dupla com Maiara, marca data de casamento em Goiânia com amigo de infância

Juntos desde 2023, cantora e empresário planejam celebração para o início de 2027

Kamila Macedo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 21:13

Maraisa e Fernando Mocó vão se casar em janeiro de 2027 Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora sertaneja Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, definiu a data de seu casamento com o empresário Fernando Mocó. Amigos desde a infância, os dois subirão ao altar no dia 26 de janeiro de 2027, em uma cerimônia planejada para ocorrer em Goiânia, Goiás. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias.

O relacionamento entre a artista e o empresário foi tornado público em 2023, mesmo ano em que noivaram pela primeira vez. A trajetória do casal, no entanto, foi marcada por fases de instabilidade e términos temporários. Inicialmente, o matrimônio estava previsto para outubro de 2024, mas os planos foram suspensos após um problema com os fornecedores, que ocorreu em julho daquele ano.

Maraisa e Fernando Mocó 1 de 6

Em agosto do ano passado, o casal chegou a realizar um ensaio fotográfico pré-casamento no interior do Tocantins. O pedido de noivado mais recente ocorreu durante os bastidores de um show da dupla na virada de ano, em dezembro de 2024, quando Mocó pediu a mão da cantora pela terceira vez. A data também marcava o aniversário de 37 anos de Maraisa.