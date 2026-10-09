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Maratona nudista atrai corredores a 1.500m de altitude mas expulsa quem descumprir regras

Competição reúne dezenas de atletas em reserva natural de Córdoba, na Argentina

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 12:32

Maratona nudista reúne dezenas de pessoas em reserva natural da Argentina Crédito: Divulgação/Arquivo Jornal Olho Nu

Uma tradicional competição esportiva na Argentina chama a atenção pelo visual inusitado dos seus participantes. A Corrida de Cross Country Nudista acontece há 18 anos na reserva natural de Córdoba, reunindo dezenas de corredores que disputam o percurso completamente sem roupas, usando apenas tênis e boné.

Maratona nudista reúne dezenas de pessoas em reserva natural da Argentina

Maratona nudista reúne dezenas de pessoas em reserva natural da Argentina por Divulgação/Arquivo Jornal Olho Nu
Maratona nudista reúne dezenas de pessoas em reserva natural da Argentina por Reprodução/Instagram/Yatan Rumi
Maratona nudista reúne dezenas de pessoas em reserva natural da Argentina por Reprodução/Instagram/Yatan Rumi
Maratona nudista reúne dezenas de pessoas em reserva natural da Argentina por Divulgação/Arquivo Jornal Olho Nu
Maratona nudista reúne dezenas de pessoas em reserva natural da Argentina por Divulgação/Arquivo Jornal Olho Nu
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Maratona nudista reúne dezenas de pessoas em reserva natural da Argentina por Divulgação/Arquivo Jornal Olho Nu

A prova está marcada para o dia 6 de dezembro e conta com duas opções de percurso: 3 km ou 6 km. A largada acontece a mais de 1.500 metros de altitude em um acampamento nudista local, com trajetos que cortam montanhas e riachos da região. Para as mulheres, o uso de top esportivo é opcional.

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Apesar da liberdade para correr pelado, o evento adota regras rígidas de comportamento para manter o respeito. Ficar encarando outros participantes ou fazer contato visual fixo é totalmente proibido na área. Som alto ou qualquer barulho que atrapalhe o sossego da natureza também não são permitidos no local.

A reserva costuma receber famílias, casais e viajantes solteiros durante o ano todo. No caso das crianças que acompanham o evento, o uso de roupas é liberado, mas os adultos são obrigados a permanecer nus durante a prova. Quem descumprir as normas de etiqueta é expulso da competição.

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Corrida Maratona Nudista

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