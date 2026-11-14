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Marca japonesa que foi febre nos anos 1990 volta ao Brasil com TVs e usa antiga fábrica da Sony

Famosa pelos aparelhos de som que marcaram gerações, empresa retornou ao país com televisores inteligentes, fones de ouvido e caixas de som modernas

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 13:30

Aiwa, marca japonesa que conquistou os brasileiros nos anos 1990, voltou ao mercado
Aiwa, marca japonesa que conquistou os brasileiros nos anos 1990, voltou ao mercado Crédito: FMVBIBLO / Wikimedia Commons | Divulgação / Aiwa

Uma das marcas mais populares de eletrônicos dos anos 1990 voltou às prateleiras brasileiras. Conhecida pelos aparelhos de som que marcaram uma geração, a japonesa Aiwa retornou ao Brasil com uma linha de smart TVs, caixas de som e fones de ouvido.

A empresa, que chegou a desaparecer após enfrentar dificuldades financeiras, iniciou uma nova fase no país. Dessa vez, a aposta envolve televisores modernos, conectividade e o reconhecimento de uma marca que fez história.

Novos produtos

Produtos da Aiwa

A TV de 55 polegadas oferece resolução 4K e sistema Android TV por Divulgação / Aiwa
Já o modelo de 75 polegadas combina Google TV e tecnologia Dolby Atmos por Divulgação / Aiwa
A Boombox Plus oferece até 30 horas de bateria e conexão Bluetooth por Divulgação / Aiwa
O speaker SP-07 tem 7 W de potência e pode ser levado para diferentes ambientes por Divulgação / Aiwa
O headphone da linha Neymar tem cancelamento de ruído e acabamento branco e dourado por Divulgação / Aiwa
A central multimídia da Aiwa tem tela de 7 polegadas e Bluetooth por Divulgação / Aiwa
A PartyBox PB-05 tem potência de 200 W RMS e luzes coloridas por Divulgação / Aiwa
O Earbud EB-05 reúne conexão Bluetooth e bateria de até 24 horas por Divulgação / Aiwa
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A TV de 55 polegadas oferece resolução 4K e sistema Android TV por Divulgação / Aiwa

Volta da Aiwa

Fundada no Japão em 1951, a Aiwa conquistou reconhecimento internacional com equipamentos de áudio. Entre as décadas de 1980 e 1990, seus walkmans, discmans e sistemas de som se tornaram populares entre consumidores brasileiros.

Porém, a trajetória da companhia se abalou com o avanço da concorrência e as dificuldades financeiras. A Sony, que já possuía participação majoritária na empresa desde 1969, assumiu seu controle integral em 2003.

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Apesar da tentativa de recuperar a marca, os resultados não foram suficientes. Assim, a Aiwa deixou de comercializar seus produtos no Brasil em 2008, encerrando um período de grande popularidade.

O retorno aconteceu em 2022, quando o Grupo MK, responsável também pela Mondial, passou a explorar a marca no mercado brasileiro. A operação aproveitou a estrutura industrial anteriormente utilizada pela Sony na Zona Franca de Manaus.

Aparelhos de som da Aiwa fizeram sucesso no Brasil durante as décadas de 1980 e 1990
Aparelhos de som da Aiwa fizeram sucesso no Brasil durante as décadas de 1980 e 1990 Crédito: FMVBIBLO / Wikimedia Commons

O que a Aiwa voltou a vender no Brasil?

A nova fase começou com televisores inteligentes. A linha apresentada no retorno incluía modelos de 32 a 75 polegadas, com diferentes resoluções, recursos de conectividade e sistemas operacionais.

Entre as tecnologias incorporadas a determinados aparelhos estão resolução 4K, suporte a HDR e recursos de áudio Dolby. Além disso, alguns modelos oferecem acesso a plataformas de streaming e comandos de voz.

Já o modelo de 75 polegadas combina Google TV e tecnologia Dolby Atmos
Nova geração de smart TVs da Aiwa reúne telas de diferentes tamanhos e recursos de conectividade Crédito: Divulgação / Aiwa

A empresa também recuperou sua ligação com o universo musical. Atualmente, o catálogo brasileiro inclui caixas de som Bluetooth, fones sem fio, equipamentos de áudio automotivo e outros dispositivos eletrônicos.

Os produtos podem ser encontrados no site oficial da Aiwa e em canais do varejo nacional. Dessa forma, a marca busca alcançar tanto consumidores que conheceram seus aparelhos antigos quanto uma nova geração.

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