VÍDEO

Marcello Novaes mostra chamego com cavalo, ganha elogio de Leticia Spiller e encanta web

Ator compartilhou momento de carinho com Camelo, seu cavalo de estimação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:17

Marcello Novaes com seu cavalo Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Marcello Novaes, de 64 anos, aproveitou a quarta-feira (14) para compartilhar um pouco da sua rotina. Em um vídeo publicado no Instagram, o artista aparece trocando abraços e beijos com seu cavalo, Camelo. O momento de chamego chamou a atenção dos seguidores e rendeu um comentário carinhoso de sua ex-mulher, a atriz Leticia Spiller.

O sítio de Marcello Novaes em Teresópolis 1 de 17

Sempre celebrados pelos fãs pela maturidade, os dois mantêm uma forte amizade. Leticia não escondeu o encanto ao ver a cena e escreveu: "Ai, eu amo". Pais do também ator Pedro Novaes, de 29 anos, o ex-casal costuma interagir com frequência nas redes sociais, reforçando o bom convívio após o fim do casamento.

O cavalo da raça Campolina, que apareceu no vídeo, chegou à vida do galã há cerca de oito meses, após ser presenteado por um amigo. Animais dessa linhagem são conhecidos pelo temperamento dócil e podem custar de R$ 5 mil a até R$ 2 milhões em leilões. Hoje, Camelo vive na propriedade de Marcello em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.