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Marcelo Cosme dá resposta atravessada a Demétrio Magnoli durante transmissão ao vivo

Marcelo Cosme e Demétrio Magnoli trocaram farpas durante a cobertura das eleições dos Estados Unidos; interação repercutiu nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 22:35

Um momento de tensão entre Marcelo Cosme e Demétrio Magnoli chamou atenção durante a programação ao vivo da GloboNews nesta terça-feira (3). O apresentador e o comentarista protagonizaram um diálogo atravessado durante a cobertura das eleições dos Estados Unidos, após um desencontro sobre o assunto que seria debatido.

A situação começou quando Marcelo passou a palavra para Demétrio e perguntou sobre o voto republicano. O sociólogo, no entanto, afirmou que não pretendia falar sobre esse tema.

“Ele quer falar do voto republicano. Por que, Demétrio?”, perguntou o jornalista. “Não, não é do voto republicano que eu quero falar”, respondeu o comentarista.

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Na sequência, Marcelo reagiu: “Então fale do que você quiser. Estava aqui a sua sugestão de pergunta, eu só segui o roteiro”.

Demétrio demonstrou surpresa com a resposta e retrucou: “Bom, não conheço esse roteiro, mas enfim...”. O apresentador encerrou a troca com um comentário bem-humorado: “Eu mereço”, disse, aos risos.

O diálogo não passou despercebido por quem acompanhava a transmissão. No X, antigo Twitter, internautas comentaram o desconforto provocado pela interação entre os profissionais.

“Em outros tempos os dois não apareceriam amanhã ao vivo. Padrão Globo de qualidade não existe mais”, escreveu um usuário. Outra pessoa avaliou: “Esse climão entre comentaristas da GloboNews deixou a cobertura bem desconfortável”.

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