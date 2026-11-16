Marcelo Sangalo abre o jogo sobre carreira musical e revela planos: 'Tenho bastante música pronta'

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:43
Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, está decidido a investir na carreira musical. Aos 17 anos, o jovem falou sobre os planos para o futuro durante o show da mãe, Ivete Clareou, realizado neste sábado (14), em Salvador. Ele revelou que já tem várias músicas prontas e pretende apresentar seus trabalhos autorais ao público aos poucos.
"Minha vida é a música. Eu tenho uma conexão com a música muito absurda, que nem eu mesmo consigo explicar. Estou com bastante música pronta e vou começando a lançar aos pouquinhos", contou, em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia.
Marcelo Sangalo como DJ
Marcelo também relembrou sua recente experiência se apresentando como DJ, durante uma festa de aniversário na capital baiana. Para ele, esse foi um dos primeiros passos de uma trajetória que está apenas começando.
"Vamos começar agora a carreira. Eu tive a primeira estreia no aniversário e vamos pra cima, né? Música é uma coisa pela qual sou apaixonado", afirmou.
Apesar de ser filho de uma das artistas mais populares do Brasil, Marcelo deixou claro que pretende construir uma identidade própria no cenário musical. Segundo ele, o sobrenome e a trajetória de Ivete não devem substituir o trabalho necessário para conquistar seu próprio público.
Marcelo Sangalo
"Estamos chegando na cena agora. Independentemente de minha mãe ser a pessoa que ela é, eu tenho que construir a minha carreira devagarzinho, como qualquer outra pessoa", declarou.
Marcelo ainda demonstrou confiança nos projetos que pretende desenvolver e afirmou que está animado com os próximos passos. "A gente vai indo, vamos continuar nos lugares e fé em Deus que sempre vai dar certo. Eu tenho muita fé e a gente faz um trabalho muito legal", completou.