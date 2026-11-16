Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcelo Sangalo abre o jogo sobre carreira musical e revela planos: 'Tenho bastante música pronta'

Aos 17 anos, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady contou que já prepara lançamentos autorais e quer conquistar seu espaço na música sem depender da fama da mãe

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:43

Marcelo Sangalo
Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @marcelocsangalo

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, está decidido a investir na carreira musical. Aos 17 anos, o jovem falou sobre os planos para o futuro durante o show da mãe, Ivete Clareou, realizado neste sábado (14), em Salvador. Ele revelou que já tem várias músicas prontas e pretende apresentar seus trabalhos autorais ao público aos poucos.

"Minha vida é a música. Eu tenho uma conexão com a música muito absurda, que nem eu mesmo consigo explicar. Estou com bastante música pronta e vou começando a lançar aos pouquinhos", contou, em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia.

Marcelo Sangalo como DJ

Marcelo Sangalo como DJ, ao lado de Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram @marlongama
Marcelo Sangalo como DJ, ao lado de Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram @cintiachagass
Marcelo Sangalo como DJ, ao lado de Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram @cintiachagass
Marcelo Sangalo por Reprodução/Instagram
Filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelo tem 16 anos por Reprodução/Instagram
1 de 5
Marcelo Sangalo como DJ, ao lado de Cíntia Chagas por Reprodução/Instagram @marlongama

Marcelo também relembrou sua recente experiência se apresentando como DJ, durante uma festa de aniversário na capital baiana. Para ele, esse foi um dos primeiros passos de uma trajetória que está apenas começando.

"Vamos começar agora a carreira. Eu tive a primeira estreia no aniversário e vamos pra cima, né? Música é uma coisa pela qual sou apaixonado", afirmou.

Apesar de ser filho de uma das artistas mais populares do Brasil, Marcelo deixou claro que pretende construir uma identidade própria no cenário musical. Segundo ele, o sobrenome e a trajetória de Ivete não devem substituir o trabalho necessário para conquistar seu próprio público.

Marcelo Sangalo

Filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelo tem 16 anos por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo tocando em show da Timbalada por Reprodução
Marcelo Sangalo, no trio da mãe por WEBERT BELICIO/AGNEWS
Marcelo Sangalo por Divulgação
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo - Músico por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelinho Sangalo se apresentando com o Parangolé por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelo, filho da cantora por Reprodução
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo Sangalo por Reprodução | Instagram
Marcelo Sangalo chamou atenção nas redes sociais com treino ao lado de Popó por Reprodução | Instagram
Marcelo Sangalo acompanhou a mãe nos bastidores do The Town por Reprodução/Redes sociais
Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho por Reprodução
Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo no Candyall Guetto Square por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
1 de 26
Filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelo tem 16 anos por Reprodução/Instagram

"Estamos chegando na cena agora. Independentemente de minha mãe ser a pessoa que ela é, eu tenho que construir a minha carreira devagarzinho, como qualquer outra pessoa", declarou.

Marcelo ainda demonstrou confiança nos projetos que pretende desenvolver e afirmou que está animado com os próximos passos. "A gente vai indo, vamos continuar nos lugares e fé em Deus que sempre vai dar certo. Eu tenho muita fé e a gente faz um trabalho muito legal", completou.

Leia mais

Imagem - Marcelo Sangalo se apresenta como DJ em festa de aniversário badalada em Salvador

Marcelo Sangalo se apresenta como DJ em festa de aniversário badalada em Salvador

Imagem - Atriz morre, deixa patrimônio valioso e filha condenada por assassinato pode ficar com a herança

Atriz morre, deixa patrimônio valioso e filha condenada por assassinato pode ficar com a herança

Imagem - Ele começou servindo mesas e, 15 anos depois, vai comandar cinco hotéis com 1,7 mil quartos: a promoção de funcionário que emocionou Alê Costa, dono da Cacau Show

Ele começou servindo mesas e, 15 anos depois, vai comandar cinco hotéis com 1,7 mil quartos: a promoção de funcionário que emocionou Alê Costa, dono da Cacau Show

Mais recentes

Imagem - Avião de Amado Batista faz descida de emergência após falha; esposa do cantor relata momentos de pânico

Avião de Amado Batista faz descida de emergência após falha; esposa do cantor relata momentos de pânico
Imagem - Filho de Wagner Moura surge em novas fotos e chama atenção por semelhança com o pai; veja

Filho de Wagner Moura surge em novas fotos e chama atenção por semelhança com o pai; veja
Imagem - Aos 41 anos, ex-jogador cuida de duas fazendas na cidade onde cresceu e hoje planta soja e cria vacas leiteiras

Aos 41 anos, ex-jogador cuida de duas fazendas na cidade onde cresceu e hoje planta soja e cria vacas leiteiras