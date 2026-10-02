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Marcelo Sangalo completa 17 anos e ganha homenagem do namorado de Ivete: 'Você mora no meu coração'

Filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, jovem recebeu declaração carinhosa de Tiago Maia nas redes sociais nesta sexta-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 12:28

Marcelo Sangalo completa 17 anos e recebe homenagem carinhosa do namorado de Ivete Sangalo
Marcelo Sangalo completa 17 anos e recebe homenagem carinhosa do namorado de Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

O dia é de festa para Marcelo Sangalo. O filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady completa 17 anos nesta sexta-feira (2) e ganhou uma homenagem especial de Tiago Maia, namorado da cantora.

Nas redes sociais, Tiago publicou uma foto ao lado do aniversariante e fez questão de destacar o carinho que sente pelo jovem. Na legenda, chamou Marcelo de “incrível, doce, contagiante, amável e engraçado” e afirmou que tem sorte por tê-lo por perto.

“Que sorte a nossa! Você mora no meu coração”, escreveu o empresário na publicação.

Marcelo Sangalo

Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo fala sobre maratona de shows no Carnaval: ‘Quem não tá preparado, passa mal’ por Jefferson Peixoto/Alô Alô Bahia
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Marcelo Sangalo no Candyall Guetto Square por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Ivete Sangalo e Marcelo Cady por Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução / Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Redes sociais
Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Ivete Sangalo e Marcelo Cady por Elias Dantas/Arquivo Alô Alô Bahia, André Muzell/Agência Brazil News e Reprodução/Instagram.
Ivete Sangalo e Marcelo Cady por Redes sociais
Marcelo Sangalo foi flagrado curtindo o som de Psirico por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Marcelo Sangalo e Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo e Marcelo Cady por Elias Dantas/ Alô Alô Bahia
Marcelo e Marina Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo posa em âncora por Reprodução/Instagram
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Marcelo Sangalo por Reprodução

Primogênito de Ivete e Daniel, Marcelo nasceu em Salvador, em 2009, e é irmão das gêmeas Helena e Marina. Nos últimos anos, o adolescente também passou a chamar atenção pelo envolvimento com a música.

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Percussionista, DJ e produtor musical, Marcelo já acompanhou a mãe em apresentações e vem desenvolvendo projetos próprios. Ele também mantém uma relação próxima com nomes do círculo familiar e artístico de Ivete, além de dividir com o pai, Daniel Cady, o interesse por esportes como o surfe.

A homenagem de Tiago reforça a proximidade do jovem com o namorado da mãe, que já apareceu ao lado de Marcelo em outros momentos.

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