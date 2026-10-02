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Marcelo Sangalo completa 17 anos e ganha homenagem do namorado de Ivete: 'Você mora no meu coração'

Filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, jovem recebeu declaração carinhosa de Tiago Maia nas redes sociais nesta sexta-feira (2)

Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 12:28

Marcelo Sangalo completa 17 anos e recebe homenagem carinhosa do namorado de Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

O dia é de festa para Marcelo Sangalo. O filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady completa 17 anos nesta sexta-feira (2) e ganhou uma homenagem especial de Tiago Maia, namorado da cantora.

Nas redes sociais, Tiago publicou uma foto ao lado do aniversariante e fez questão de destacar o carinho que sente pelo jovem. Na legenda, chamou Marcelo de “incrível, doce, contagiante, amável e engraçado” e afirmou que tem sorte por tê-lo por perto.

“Que sorte a nossa! Você mora no meu coração”, escreveu o empresário na publicação.

Marcelo Sangalo 1 de 23

Primogênito de Ivete e Daniel, Marcelo nasceu em Salvador, em 2009, e é irmão das gêmeas Helena e Marina. Nos últimos anos, o adolescente também passou a chamar atenção pelo envolvimento com a música.

Percussionista, DJ e produtor musical, Marcelo já acompanhou a mãe em apresentações e vem desenvolvendo projetos próprios. Ele também mantém uma relação próxima com nomes do círculo familiar e artístico de Ivete, além de dividir com o pai, Daniel Cady, o interesse por esportes como o surfe.