FILHOS DOS FAMOSOS

Marcelo Sangalo se apresenta como DJ em festa de aniversário badalada em Salvador

Filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, jovem de 17 anos comandou a música na comemoração do relações-públicas Juan Moraes, na Ilha dos Frades

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 10:37

Marcelo Sangalo como DJ, ao lado de Cíntia Chagas Crédito: Reprodução/Instagram @cintiachagass

Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, voltou a mostrar seu talento musical em Salvador. Aos 17 anos, o jovem assumiu as picapes como DJ na festa de aniversário do empresário e relações-públicas Juan Moraes, realizada nesta sexta-feira (13), no Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades, na Baía de Todos-os-Santos.

A apresentação foi um dos destaques da comemoração e ganhou repercussão nas redes sociais. A escritora e influenciadora Cíntia Chagas, que estava entre os convidados, compartilhou um registro de Marcelo durante a festa.

Marcelo Sangalo como DJ 1 de 5

Esta não foi a primeira vez que o filho de Ivete se apresentou como DJ. Em abril deste ano, ele estreou na função durante um evento em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Em junho, voltou a comandar as pick-ups em outra comemoração e recebeu elogios pela apresentação.

A música acompanha Marcelo desde a infância. Multi-instrumentista, ele toca percussão, bateria, piano, guitarra e baixo, além de participar frequentemente dos shows da mãe, inclusive no trio elétrico durante o Carnaval.

O jovem também se dedica à produção musical e às mixagens, e costuma compartilhar nas redes sociais prévias de composições autorais. Seu gosto musical passa por gêneros como trap, funk e música eletrônica, diferentes do axé que consagrou Ivete.

Festa de Juan Moraes movimenta Salvador

A comemoração de aniversário de Juan Moraes começou na quinta-feira (12), com uma festa no Centro Histórico de Salvador, e teve continuidade nesta sexta, em um encontro diurno no Cerimonial Loreto. A programação termina neste sábado (14).

O relações-públicas catarinense é conhecido pela atuação no circuito de grandes eventos e celebrações do país. Entre as festas que fazem parte de sua trajetória, estão o Baile da Arara, o Baile do Copa, no Copacabana Palace, e o Camarote Salvador.