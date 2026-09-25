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Marcelo Sangalo se declara para André Marques sobre comemoração de aniversário e expõe laço familiar

André Marques retribuiu a mensagem carinhosa de Marcelinho nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:23

Marcelo Sangalo fez homenagem para André Marques
Marcelo Sangalo fez homenagem para André Marques Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Marcelo Sangalo usou as redes sociais para homenagear o ‘tio’ André Marques. O termo familiar é usado de forma carinhosa para se referir ao ator e apresentador, que faz parte do ciclo de amizade de Ivete Sangalo e de seu filho, assim como um laço também afetivo e familiar.

Nesta quinta-feira (24), André Marques completou 47 anos, e o filho de Ivete escreveu uma mensagem linda em homenagem ao ator e ressaltou a relação de amizade que os dois construíram ao longo dos anos.

Marcelo Sangalo

Marcelo Sangalo postou foto feita por IA por Reprodução/Instagram
Filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelo tem 16 anos por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo tocando em show da Timbalada por Reprodução
Marcelo Sangalo, no trio da mãe por WEBERT BELICIO/AGNEWS
Marcelo Sangalo por Divulgação
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo - Músico por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelinho Sangalo se apresentando com o Parangolé por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelo, filho da cantora por Reprodução
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo Sangalo por Reprodução | Instagram
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Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho por Reprodução
Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo no Candyall Guetto Square por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
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Marcelo Sangalo postou foto feita por IA por Reprodução/Instagram

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“Hoje é o aniversário de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Tio André, desde pequeno eu tenho a sorte de ter você do meu lado. E acho que só a gente sabe o tamanho da ligação que existe entre nós. É muito mais do que ser tio e sobrinho. É amizade, parceria, admiração e um amor que foi crescendo comigo durante todos esses anos”, iniciou Marcelinho no texto.

Marcelo ressaltou que desde quando era criança, os dois tem uma ligação, e sabe o quanto isso é especial. “Todo mundo fala que a gente se parece em tudo, no jeito, nas ideias, nas brincadeiras, nas coisas que a gente gosta… e, pra mim, isso é um dos maiores elogios que eu poderia receber. Se eu carregar um pouco de você comigo pela vida, já vou estar carregando coisa boa demais”, escreveu Marcelinho.

“Tenho muitas lembranças ao seu lado, mas o que mais importa pra mim é saber que, independentemente do tempo passar e da vida mudar, nossa conexão continua a mesma. Você é uma pessoa que eu sei que posso contar, que eu admiro de verdade e que faz parte de quem eu sou”, finalizou.

André Marques ainda respondeu a declaração: “Meu sobrinho, é difícil até responder. ?❤️Talvez essa tenha sido a mensagem mais bonita que eu recebi nos últimos tempos ❤️❤️? ou até na minha vida. Sempre ouço como nós somos parecidos. “Gente, o Marcelinho é a cara do André quando tinha essa idade!” E não é só fisicamente?também somos parecidos no jeito, nos gostos, na paixão pela vida, pelos amigos, pela família e, em especial, pela boa música.? ??❤️ Acho que a música nos conectou ainda mais. Eu falava para a sua mãe: “Quando você ficar mais velho, vai ser DJ, a gente vai tocar junto e curtir várias coisas juntos.” E hoje estamos vivendo tudo isso.❤️❤️❤️????. O meu melhor presente é ter você como meu sobrinho da alma, do coração❤️?? Te amo. Amei a sua mensagem.❤️??”

Ivete Sangalo também deixou um comentário da publicação. “Meu Deus do céu. Que coisa mais linda! Meu filho, tudo que vc disse desse tio André é a mais pura verdade. Amamos ele tanto né?”.

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Marcelo Sangalo André Marques

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