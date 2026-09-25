ANIVERSÁRIO

Marcelo Sangalo se declara para André Marques sobre comemoração de aniversário e expõe laço familiar

André Marques retribuiu a mensagem carinhosa de Marcelinho nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:23

Marcelo Sangalo fez homenagem para André Marques Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Marcelo Sangalo usou as redes sociais para homenagear o ‘tio’ André Marques. O termo familiar é usado de forma carinhosa para se referir ao ator e apresentador, que faz parte do ciclo de amizade de Ivete Sangalo e de seu filho, assim como um laço também afetivo e familiar.

Nesta quinta-feira (24), André Marques completou 47 anos, e o filho de Ivete escreveu uma mensagem linda em homenagem ao ator e ressaltou a relação de amizade que os dois construíram ao longo dos anos.

Marcelo Sangalo 1 de 27

“Hoje é o aniversário de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Tio André, desde pequeno eu tenho a sorte de ter você do meu lado. E acho que só a gente sabe o tamanho da ligação que existe entre nós. É muito mais do que ser tio e sobrinho. É amizade, parceria, admiração e um amor que foi crescendo comigo durante todos esses anos”, iniciou Marcelinho no texto.

Marcelo ressaltou que desde quando era criança, os dois tem uma ligação, e sabe o quanto isso é especial. “Todo mundo fala que a gente se parece em tudo, no jeito, nas ideias, nas brincadeiras, nas coisas que a gente gosta… e, pra mim, isso é um dos maiores elogios que eu poderia receber. Se eu carregar um pouco de você comigo pela vida, já vou estar carregando coisa boa demais”, escreveu Marcelinho.

“Tenho muitas lembranças ao seu lado, mas o que mais importa pra mim é saber que, independentemente do tempo passar e da vida mudar, nossa conexão continua a mesma. Você é uma pessoa que eu sei que posso contar, que eu admiro de verdade e que faz parte de quem eu sou”, finalizou.

André Marques ainda respondeu a declaração: “Meu sobrinho, é difícil até responder. ?❤️Talvez essa tenha sido a mensagem mais bonita que eu recebi nos últimos tempos ❤️❤️? ou até na minha vida. Sempre ouço como nós somos parecidos. “Gente, o Marcelinho é a cara do André quando tinha essa idade!” E não é só fisicamente?também somos parecidos no jeito, nos gostos, na paixão pela vida, pelos amigos, pela família e, em especial, pela boa música.? ??❤️ Acho que a música nos conectou ainda mais. Eu falava para a sua mãe: “Quando você ficar mais velho, vai ser DJ, a gente vai tocar junto e curtir várias coisas juntos.” E hoje estamos vivendo tudo isso.❤️❤️❤️????. O meu melhor presente é ter você como meu sobrinho da alma, do coração❤️?? Te amo. Amei a sua mensagem.❤️??”