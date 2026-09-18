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Marcelo Serrado revela decisão sobre as eleições de 2026: 'Não quero isso para mim'

Ator comentou sobre sua relação com a exposição pública e explicou como pretende lidar com o assunto daqui para frente

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:04

Marcelo Serrado Crédito: Reprodução/Instagram

Marcelo Serrado decidiu não revelar em quem pretende votar nas eleições de 2026. Aos 59 anos, o ator contou que, apesar de já ter manifestado posições políticas publicamente em outras eleições, prefere não se expor desta vez. Segundo ele, o motivo está relacionado à maneira como lida com a repercussão na internet.

"Não vou. Eu tenho uma questão séria de saúde mental, eu olho muito para a internet. Não quero isso para mim, isso tem um custo. Não preciso tê-lo novamente, mas estou sempre do lado do bem", afirmou, em entrevista ao jornal O Globo.

Crô, vivido por Marcelo Serrado 1 de 5

A decisão marca uma mudança em relação a eleições anteriores. Em 2022, Serrado participou de uma campanha de apoio à chapa de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Naquele ano, também apareceu ao lado de Lula em uma foto publicada pelo então candidato.

Antes disso, o ator havia apoiado outras figuras políticas. Em 2014, participou da campanha presidencial de Aécio Neves. Serrado também foi um apoiador público da Operação Lava Jato e chegou a interpretar o então juiz Sergio Moro no filme 'Polícia Federal - A Lei é Para Todos'.

Saúde mental

Na entrevista para o jornal O Globo, Serrado também falou sobre o lançamento do livro e documentário de mesmo título “Fora do roteiro” (editora Sextante e plataforma de streaming Aquarius), em que revisita a própria trajetória e fala em detalhes das crises de pânico que sofre desde a pandemia.

O ator detalhou sua experiência com crises de pânico e contou como o assunto influenciou algumas decisões recentes. Ele afirmou que passou a trabalhar menos e que continua fazendo acompanhamento e usando medicação.

O ator relatou que uma das crises mais fortes aconteceu durante um voo. "Sempre fui um cara muito ativo, muito fazedor de coisas. E foi exatamente no momento (de parada) que eu vi essa ruptura. Eu já tinha passado por coisas menores. Como uma vez que estava num hotel em 2020. Mas na crise forte eu estava num avião, e em um avião você não tem controle. Foi um divisor de águas, foi apavorante. É apavorante", contou.

Sobre a crise severa que teve num quarto de hotel em 2020, ele relembrou que a TV estava exibindo o desenho "Peppa Pig". "Não consigo respirar, vou morrer e a única testemunha será uma porquinha rosa", escreveu.

Serrado contou ainda que já interrompeu o uso de medicamentos por conta própria. Após seis meses sem a medicação, voltou a ter uma crise e retomou o tratamento com orientação profissional.