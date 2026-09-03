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Marcelo Serrado revela gafe ao vivo ao chamar Faustão de Gugu: 'Sou tão disléxico'

Ator contou que confundiu os apresentadores durante participação no Domingão do Faustão e relembrou dificuldades que enfrentou no início da carreira

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:21

Marcelo Serrado Crédito: Reprodução/TV Globo

Marcelo Serrado revelou uma gafe que cometeu ao vivo durante uma participação no Domingão do Faustão. O ator contou que chamou Fausto Silva de Gugu Liberato, justamente um dos maiores concorrentes do apresentador na disputa pela audiência aos domingos.

A história foi relembrada durante participação de Serrado no Sem Censura, da TV Brasil. O artista, que tem dislexia, explicou que costuma trocar nomes e contou como aconteceu a situação diante das câmeras.

Crô, vivido por Marcelo Serrado 1 de 5

“Sou tão disléxico que uma vez estava no Faustão ao vivo. Ele demorou meia hora para falar comigo e, depois de meia hora, falou: ‘Diz aí, Serrado, para o Brasil todo’. E eu falei: ‘Então, Gugu...’. Chamei o cara de Gugu! Isso ao vivo!”, relembrou.

A troca ganhou ainda mais peso por causa da histórica disputa entre os dois apresentadores. Faustão e Gugu protagonizaram uma intensa guerra pela audiência no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Durante a entrevista, Marcelo Serrado também se confundiu ao se referir à esposa, Roberta Fernandes, como namorada, mas logo se corrigiu. “Eu tenho dislexia, então troco até os nomes”, explicou.

Ator também enfrentou gagueira e timidez

Além da dislexia, Marcelo Serrado contou que já foi gago e tímido. Segundo o ator, o trabalho no teatro o ajudou a superar essas dificuldades ao longo da carreira.

Marcelo Serrado iniciou a trajetória na televisão em 1987 e ganhou projeção nacional ao interpretar o médico César em Por Amor, novela de Manoel Carlos exibida em 1997.