Marcelo Serrado revela gafe ao vivo ao chamar Faustão de Gugu: 'Sou tão disléxico'

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:21
Marcelo Serrado revelou uma gafe que cometeu ao vivo durante uma participação no Domingão do Faustão. O ator contou que chamou Fausto Silva de Gugu Liberato, justamente um dos maiores concorrentes do apresentador na disputa pela audiência aos domingos.
A história foi relembrada durante participação de Serrado no Sem Censura, da TV Brasil. O artista, que tem dislexia, explicou que costuma trocar nomes e contou como aconteceu a situação diante das câmeras.
Crô, vivido por Marcelo Serrado
“Sou tão disléxico que uma vez estava no Faustão ao vivo. Ele demorou meia hora para falar comigo e, depois de meia hora, falou: ‘Diz aí, Serrado, para o Brasil todo’. E eu falei: ‘Então, Gugu...’. Chamei o cara de Gugu! Isso ao vivo!”, relembrou.
A troca ganhou ainda mais peso por causa da histórica disputa entre os dois apresentadores. Faustão e Gugu protagonizaram uma intensa guerra pela audiência no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.
Durante a entrevista, Marcelo Serrado também se confundiu ao se referir à esposa, Roberta Fernandes, como namorada, mas logo se corrigiu. “Eu tenho dislexia, então troco até os nomes”, explicou.
Ator também enfrentou gagueira e timidez
Além da dislexia, Marcelo Serrado contou que já foi gago e tímido. Segundo o ator, o trabalho no teatro o ajudou a superar essas dificuldades ao longo da carreira.
Marcelo Serrado iniciou a trajetória na televisão em 1987 e ganhou projeção nacional ao interpretar o médico César em Por Amor, novela de Manoel Carlos exibida em 1997.
Depois de trabalhos na Globo, HBO Brasil e Record, o ator retornou à emissora carioca em 2011 e alcançou grande repercussão como Crô, de Fina Estampa. Mais recentemente, voltou a interpretar Crodoaldo em uma participação especial em Três Graças.