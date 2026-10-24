LUTO

Marcelo Zagonel, do 'BBB 14', lamenta o falecimento da filha Aurora, com apenas 29 dias de vida

Recém-nascida enfrentava complicações desde o nascimento e velório é realizado neste sábado (24), no Paraná

Kamila Macedo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 13:51

Aurora, filha de Marcelo Zagonel e Ana Paula Voigot, faleceu após complicações neonatais Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-participante do Big Brother Brasil 14 Marcelo Zagonel confirmou, na sexta-feira (23), o falecimento de sua filha, Aurora Voigt Zagonel, aos 29 dias de vida. A recém-nascida, fruto de seu relacionamento com Ana Paula Voigt, passou por um procedimento cirúrgico um dia após o parto.

O velório ocorre neste sábado (24), na Capela Esmeralda do Vaticano, localizada em Curitiba, no Paraná, segundo informações divulgadas pelo casal em publicação conjunta nas redes sociais.

Em nota publicada no Instagram, os pais lamentaram a perda da bebê: "Algumas pessoas não vão embora, elas apenas se transformam em luz e continuam vivendo em nós. Com apenas 29 dias de vida, nossa filha, Aurora, nos ensinou o que há de mais puro e verdadeiro: o amor em sua forma mais bonita. Sua breve passagem por aqui deixou um legado de luz, doçura e amor em nossos corações. Ela sempre será lembrada com muito amor. Que Deus a receba em seus braços e conforte nossos corações”.

Marcelo Zagonel 1 de 5

Aurora nasceu no dia 24 de setembro. No início de outubro, a família tornou pública a preocupação com o quadro clínico da recém-nascida ao pedir orações aos seguidores, embora não tenha especificado qual era a condição médica diagnosticada.