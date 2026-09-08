POLÊMICA

Márcia Goldschmidt detona Virginia Fonseca por pedir dinheiro em live: 'Vergonha'

Apresentadora criticou influenciadora por receber presentes convertidos em dinheiro durante transmissões no TikTok

Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 20:57

Márcia Goldschmidt não segurou a língua e detonou Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Márcia Goldschmidt não poupou críticas a Virginia Fonseca após a influenciadora aparecer em lives no TikTok recebendo “presentes” dos seguidores, que podem ser convertidos em dinheiro. A apresentadora se mostrou indignada com a prática e questionou o motivo de pessoas milionárias continuarem pedindo dinheiro ao público.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Márcia classificou a situação como uma “vergonha” e disse estar ainda mais surpresa com quem envia dinheiro para a influenciadora. Na avaliação dela, Virginia já possui uma grande fortuna e não precisaria recorrer a esse tipo de recurso.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe 1 de 45

“Milionária, fazendo live pedindo dinheiro de seguidor... Como ela tem coragem?”, disparou a apresentadora. Na sequência, ela ainda fez uma comparação com as divulgações de casas de apostas associadas à influenciadora.

Além disso, Márcia voltou a direcionar a crítica para o público que participa das transmissões. Para ela, é difícil compreender por que pessoas que enfrentam dificuldades financeiras destinariam parte do próprio dinheiro a alguém milionário.

“Você trabalha, paga boleto, reclama que tudo está caro [...] e depois ainda manda seu rico dinheirinho pra uma mulher que já tem mais dinheiro do que você jamais imaginou ter na vida”, afirmou.

Por fim, a apresentadora ironizou a possibilidade de um dia passar pela mesma situação. Márcia disse que, se ficasse milionária e começasse a pedir dinheiro aos seguidores, seria sinal de que teria perdido a “vergonha”, o “escrúpulo” e o “juízo”.