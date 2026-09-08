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Márcia Goldschmidt detona Virginia Fonseca por pedir dinheiro em live: 'Vergonha'

Apresentadora criticou influenciadora por receber presentes convertidos em dinheiro durante transmissões no TikTok

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 20:57

Márcia Goldschmidt não segurou a língua e detonou Virginia Fonseca
Márcia Goldschmidt não segurou a língua e detonou Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Márcia Goldschmidt não poupou críticas a Virginia Fonseca após a influenciadora aparecer em lives no TikTok recebendo “presentes” dos seguidores, que podem ser convertidos em dinheiro. A apresentadora se mostrou indignada com a prática e questionou o motivo de pessoas milionárias continuarem pedindo dinheiro ao público. 

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Márcia classificou a situação como uma “vergonha” e disse estar ainda mais surpresa com quem envia dinheiro para a influenciadora. Na avaliação dela, Virginia já possui uma grande fortuna e não precisaria recorrer a esse tipo de recurso.

Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe

Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
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Aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @lilianelobobuffet
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas
Virginia e Zé Felipe recriam Nova York do Homem-Aranha para o aniversário de José Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe recriam Nova York do Homem-Aranha para o aniversário de José Leonardo por Reprodução/Instagram
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Decoração do aniversário de 2 anos de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram @verofestas

“Milionária, fazendo live pedindo dinheiro de seguidor... Como ela tem coragem?”, disparou a apresentadora. Na sequência, ela ainda fez uma comparação com as divulgações de casas de apostas associadas à influenciadora. 

Além disso, Márcia voltou a direcionar a crítica para o público que participa das transmissões. Para ela, é difícil compreender por que pessoas que enfrentam dificuldades financeiras destinariam parte do próprio dinheiro a alguém milionário.

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“Você trabalha, paga boleto, reclama que tudo está caro [...] e depois ainda manda seu rico dinheirinho pra uma mulher que já tem mais dinheiro do que você jamais imaginou ter na vida”, afirmou.

Por fim, a apresentadora ironizou a possibilidade de um dia passar pela mesma situação. Márcia disse que, se ficasse milionária e começasse a pedir dinheiro aos seguidores, seria sinal de que teria perdido a “vergonha”, o “escrúpulo” e o “juízo”. 

A declaração acontece em um momento de forte repercussão em torno de Virginia, que recentemente deixou o posto de rainha de bateria da Grande Rio após um único Carnaval. A influenciadora também esteve no centro de discussões relacionadas à troca do posto com Anitta, anunciada oficialmente pela escola no último domingo (6).

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