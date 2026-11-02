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Márcia Goldschmidt é internada às pressas e descobre problema cardíaco grave: 'Preciso de força'

Apresentadora de 64 anos está internada desde sábado (31) e contou que um exame detectou a alteração

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 11:48

Márcia Goldschmidt Crédito: Reprodução/Instagram

Márcia Goldschmidt preocupou os seguidores após aparecer em uma cama de hospital. A apresentadora de 64 anos publicou um vídeo neste domingo (1º) e contou que precisou ser internada após receber resultados de exames diferentes do que esperava. A publicação mobilizou fãs e conhecidos, que deixaram mensagens de apoio.

"Estou aqui no hospital, mas me sentindo tão acompanhada por vocês. Muito obrigada. Os resultados não são lá o que eu gostaria que fossem, mas obrigada. Estou sentindo que vocês estão torcendo por mim", disse Márcia, que está hospitalizada desde sábado (31).

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Nesta segunda-feira (2), Márcia voltou a usar as redes sociais para agradecer as manifestações de carinho e pedir força durante o período delicado. "Por um triz, mas Deus envia seus anjos àqueles que n'Ele creem. Assim que me recuperar, contarei tudo. Agora, preciso de repouso e força. Amo vocês!", escreveu.

Em conversa com a revista Quem, Márcia deu mais detalhes sobre o diagnóstico. "Um exame detectou um problema cardíaco muito grave e não pude sair do hospital para um procedimento de emergência".

Acidente doméstico

Este não foi o primeiro susto de saúde enfrentado pela apresentadora recentemente. No início do ano, Márcia contou que sofreu uma queda dentro de casa ao tentar recolher uma toalha que estava no chão. Ela escorregou e bateu a cabeça.