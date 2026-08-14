TELEVISÃO

Márcia Goldschmidt revela convite para a 'Dança dos Famosos'

Apresentadora está no Brasil após anos vivendo na Europa e confirmou que foi chamada por Luciano Huck para integrar o júri da competição

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:40

Márcia Goldschmidt revelou que pode integrar o júri da nova temporada da “Dança dos Famosos” Crédito: Reprodução

Márcia Goldschmidt pode estar de volta à televisão em um dos quadros mais tradicionais da Globo. A apresentadora, que vive na Europa há anos, revelou que recebeu um convite para participar da nova temporada da “Dança dos Famosos”, no Domingão com Huck.

Em entrevista à Contigo!, Márcia explicou que, desta vez, a participação não deve ser como competidora. Segundo ela, Luciano Huck a convidou para fazer parte do júri da competição. “Estive agora no Domingão e o Luciano Huck me chamou para participar do júri da Dança dos Famosos. Acho que vai rolar”, contou.

A apresentadora, no entanto, não descartou completamente a possibilidade de aparecer no palco ao lado dos demais participantes. Questionada sobre uma eventual participação como dançarina, ela lembrou que já havia recebido um convite da Globo anos atrás. Márcia afirmou que sempre gostou de dançar e que teria aceitado participar da competição anteriormente, mas a distância acabou impedindo o projeto.“Eu adoro dançar, sempre gostei. Amo sair para dançar, curtir com os meus amigos”, disse.

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Segundo ela, o convite anterior aconteceu quando ainda morava fora do Brasil e não havia condições de conciliar a rotina internacional com as gravações da atração. “Há alguns anos, eu recebi o convite da Globo, mas não pude aceitar, pois moro na Europa e não tem como ficar indo e vindo”, explicou.

Márcia pensa em voltar à TV

A apresentadora também comentou sobre a possibilidade de voltar a comandar um programa próprio. Depois de passar por emissoras como SBT, TV Gazeta e Band, Márcia afirmou que ainda considera novos projetos, mas vê mudanças no comportamento do público.

Para ela, a televisão tradicional perdeu parte da força diante do crescimento do streaming e do consumo de conteúdo sob demanda. “Talvez algum projeto de temporada, ou no streaming”, avaliou.