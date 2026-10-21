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Márcia Sensitiva alertou Malévola Alves sobre 'ano ruim' dias antes de prisão no Egito

Astróloga avisou que a influenciadora estava passando por um encerramento de ciclo difícil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:02

Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre o futuro de Malévola Alves Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Internautas resgataram uma previsão da astróloga Márcia Sensitiva logo após a notícia da prisão da influenciadora Malévola Alves no Egito, ocorrida no último domingo (20). Poucos dias antes da viagem internacional, a vidente participou do canal 'Dia TV' no Youtube, e alertou que a influenciadora enfrentaria uma fase bastante conturbada.

Malévola Alves foi detida no Egito 1 de 8

Durante a leitura, Márcia analisou a data de nascimento de Mariana Alves, nome da influenciadora de 22 anos. A astróloga afirmou que a jovem passava por um encerramento de ciclo pesado. Ela apontou que a situação ficaria feia para a criadora de conteúdo e definiu o período como um "ano ruim".

"Ela está no ano de encerrar ciclo. Vai ficar mal para ela, viu? Ela está no ano ruim", declarou Márcia na ocasião.

A sensitiva também relacionou essa fase difícil a divulgação de jogos de azar online: "Ela vai ter que se reinventar a partir de março do ano que vem. Mas ela tira de letra, mas não pra ganhar do jeito das bets", detalhou. Segundo Márcia, a influenciadora precisará mudar sua forma de trabalhar e só conseguirá se reinventar profissionalmente a partir de março do ano que vem.