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Márcia Sensitiva alertou Malévola Alves sobre 'ano ruim' dias antes de prisão no Egito

Astróloga avisou que a influenciadora estava passando por um encerramento de ciclo difícil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:02

Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre o futuro de Malévola Alves
Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre o futuro de Malévola Alves Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Internautas resgataram uma previsão da astróloga Márcia Sensitiva logo após a notícia da prisão da influenciadora Malévola Alves no Egito, ocorrida no último domingo (20). Poucos dias antes da viagem internacional, a vidente participou do canal 'Dia TV' no Youtube, e alertou que a influenciadora enfrentaria uma fase bastante conturbada.

Malévola Alves foi detida no Egito

Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram
Ministério do Interior do Egito comenta prisão de influenciadora brasileira Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram
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Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram

Durante a leitura, Márcia analisou a data de nascimento de Mariana Alves, nome da influenciadora de 22 anos. A astróloga afirmou que a jovem passava por um encerramento de ciclo pesado. Ela apontou que a situação ficaria feia para a criadora de conteúdo e definiu o período como um "ano ruim".

"Ela está no ano de encerrar ciclo. Vai ficar mal para ela, viu? Ela está no ano ruim", declarou Márcia na ocasião.

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A sensitiva também relacionou essa fase difícil a divulgação de jogos de azar online: "Ela vai ter que se reinventar a partir de março do ano que vem. Mas ela tira de letra, mas não pra ganhar do jeito das bets", detalhou. Segundo Márcia, a influenciadora precisará mudar sua forma de trabalhar e só conseguirá se reinventar profissionalmente a partir de março do ano que vem.

Antes de embarcar para a cidade de Alexandria, onde acabou detida por gravar vídeos com insinuações sexuais nas ruas para atrair engajamento, Malévola chegou a assistir ao corte do programa. Por meio dos Stories do Instagram, ela rebateu: "Não gostei". Com a confirmação da prisão, os internautas lotaram as redes sociais apontando a precisão da leitura. 

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Tags:

Márcia Sensitiva Malévola Malévola Alves

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