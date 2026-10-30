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Márcia Sensitiva se explica após mãe de Virginia Fonseca negar consulta sobre namorado

A declaração incomodou Margareth, que publicou um vídeo para negar que tenha procurado Márcia

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 23:20

Márcia Sensitiva e Margareth Serrão Crédito: Reprodução

Após ser contestada publicamente por Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, a médium Márcia Sensitiva se pronunciou sobre a conversa que teve com a empresária. Ela negou que tenha realizado uma consulta particular e afirmou que as duas apenas trocaram algumas palavras em um encontro informal.

Em resposta nas redes sociais, Márcia explicou que encontrou Margareth pelos corredores e aproveitou a ocasião para dar uma orientação sobre relacionamentos. “Não foi uma consulta particular. Eu e a Margareth nos encontramos pelos corredores, tivemos uma conversa descontraída e eu dei uma dica de banho para ajudar nos caminhos do amor”, declarou.

A polêmica começou após a participação da médium no programa Melhor da Tarde, da Band. Durante a atração, ela comentou que a mãe de Virginia teria demonstrado interesse em encontrar um novo relacionamento e mencionou uma orientação ligada à devoção religiosa da empresária.

Márcia Sensitiva 1 de 6

A declaração incomodou Margareth, que publicou um vídeo para negar que tenha procurado Márcia para conseguir um namorado. Ela também afirmou que, na época do encontro, estava namorando e contou que atualmente vive um momento feliz ao lado de uma pessoa.

“Eu não preciso de ninguém para arrumar namorado para mim, não. Se eu te mostrar a fila, você cai de costas”, disse.

Margareth ainda esclareceu que o encontro aconteceu nos bastidores do Sabadou, antigo programa de Virginia no SBT. Ela também corrigiu a referência religiosa feita pela médium, afirmando ser devota de Nossa Senhora.