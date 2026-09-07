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Marcio Garcia revela motivo que o fez voltar à TV após anos longe das telas

Aos 56 anos, ator e apresentador contou que encontrou um projeto que combina com seu momento atual e falou sobre a saudade do palco

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13:13

Marcio Garcia Crédito: Reprodução/Instagram

Marcio Garcia estará de volta à televisão em breve. Aos 56 anos, o ator e apresentador confirmou neste domingo (6), durante o Rock in Rio, que prepara um novo projeto que marcará seu retorno ao comando de um programa depois de anos longe da TV.

Marcio explicou o motivo de aceitar o convite para apresentar uma nova atração. "Ah, saudade. Ter encontrado um projeto bacana, diferente. E a saudade. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, estar no palco, criando, né? Porque a apresentação é muito diferente da atuação, onde você tem que lidar com o improviso, explicou, em conversa com a Quem.

Mansão de Márcio Garcia 1 de 26

O artista não revelou detalhes sobre o formato, nem adiantou com qual emissora está negociando. Mas confirmou que sua volta será como apresentador. A novidade ainda está sendo desenvolvida e, segundo Marcio, o projeto vem sendo construído sem pressa.

"Foi um projeto que veio nascendo devagar, continua amadurecendo, e acho que esse é o grande barato. É fazer sem pressa, uma coisa que tenha muito a ver com o momento, comigo, com a minha vida e com as pessoas que querem me ver de volta", afirmou.

Apesar de continuar próximo do público pelas redes sociais, o apresentador admite que existe uma diferença importante entre receber mensagens dos seguidores e estar diante de uma plateia.

"O que o artista mais quer é ter plateia. E eu, como estou fora do ar há muito tempo, sinto essa falta. Por mais que eu tenha no Instagram ali os comentários, aqueles seguidores, eu sinto falta do palco, da plateia presente", disse.

O improviso também está entre os motivos que fizeram Marcio se animar com a volta. "No programa saem coisas que você não espera. E essa coisa do improviso, de poder lidar com a emoção, com as pessoas, conhecer um pouco da vida das pessoas nesses bate-papos, é isso aí que me dá muita vontade de voltar".