LUTO

Márcio Santos morreu de quê? Apresentador de afiliada da TV Globo lutava contra doença há 3 anos

Jornalista, que faleceu aos 55 anos, deixa esposa e duas filhas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:15

Márcio Santos, apresentador da TV Integração Crédito: Divulgação/TV Integração

Márcio Santos, conhecido por comandar o programa MG Rural na TV Integração, morreu aos 55 anos, nesta terça-feira (15), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O apresentador estava internado na cidade e enfrentava um tratamento contra o câncer havia cerca de três anos.

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Durante 15 anos à frente da atração voltada para o agronegócio, Márcio construiu uma relação de proximidade com os telespectadores. Ele ficou conhecido por levar informação com leveza, sensibilidade e respeito, conectando tanto o público do campo quanto o das grandes cidades.

Colegas de profissão e amigos reforçam que ele era amplamente admirado pela ética, pelo carinho com a equipe e pelo compromisso com um jornalismo humanizado. O jornalista deixa esposa, duas filhas.