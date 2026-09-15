Márcio Santos morreu de quê? Apresentador de afiliada da TV Globo lutava contra doença há 3 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:15
Márcio Santos, conhecido por comandar o programa MG Rural na TV Integração, morreu aos 55 anos, nesta terça-feira (15), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O apresentador estava internado na cidade e enfrentava um tratamento contra o câncer havia cerca de três anos.
Márcio Santos, apresentador da TV Integração
Durante 15 anos à frente da atração voltada para o agronegócio, Márcio construiu uma relação de proximidade com os telespectadores. Ele ficou conhecido por levar informação com leveza, sensibilidade e respeito, conectando tanto o público do campo quanto o das grandes cidades.
Colegas de profissão e amigos reforçam que ele era amplamente admirado pela ética, pelo carinho com a equipe e pelo compromisso com um jornalismo humanizado. O jornalista deixa esposa, duas filhas.
Com informações do G1.