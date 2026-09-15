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Márcio Santos morreu de quê? Apresentador de afiliada da TV Globo lutava contra doença há 3 anos

Jornalista, que faleceu aos 55 anos, deixa esposa e duas filhas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:15

Márcio Santos, apresentador da TV Integração   Crédito: Divulgação/TV Integração

Márcio Santos, conhecido por comandar o programa MG Rural na TV Integração, morreu aos 55 anos, nesta terça-feira (15), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O apresentador estava internado na cidade e enfrentava um tratamento contra o câncer havia cerca de três anos.

Márcio Santos, apresentador da TV Integração

Márcio Santos, apresentador da TV Integração, morre aos 55 anos por Reprodução/Redes Sociais
Márcio Santos, apresentador da TV Integração, morre aos 55 anos por Divulgação/TV Integração
Márcio Santos, apresentador da TV Integração, morre aos 55 anos por Reprodução/Redes Sociais
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Márcio Santos, apresentador da TV Integração, morre aos 55 anos por Reprodução/Redes Sociais

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Morre Márcio Santos, apresentador de afiliada da TV Globo, aos 55 anos

Durante 15 anos à frente da atração voltada para o agronegócio, Márcio construiu uma relação de proximidade com os telespectadores. Ele ficou conhecido por levar informação com leveza, sensibilidade e respeito, conectando tanto o público do campo quanto o das grandes cidades.

Colegas de profissão e amigos reforçam que ele era amplamente admirado pela ética, pelo carinho com a equipe e pelo compromisso com um jornalismo humanizado. O jornalista deixa esposa, duas filhas.

Com informações do G1. 

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Tags:

Jornalista Apresentador tv Integração

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