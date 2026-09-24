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Marcius Melhem faz acordo e encerra processo por acusação de assédio sexual

Humorista pagará R$ 8,1 mil ao Retiro dos Artistas após proposta de transação penal apresentada pelo Ministério Público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:30

Marcius Melhem chega a acordo com o MP-RJ e encerra processo por acusação de assédio sexual
Marcius Melhem chega a acordo com o MP-RJ e encerra processo por acusação de assédio sexual Crédito: Divulgação/TV Globo

Marcius Melhem aceitou um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e encerrou o processo em que respondia por acusação de assédio sexual. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, após audiência realizada nesta quinta-feira (24).

Pelo acordo, o humorista vai pagar R$ 8.105 ao Retiro dos Artistas, valor equivalente a cinco salários mínimos. Inicialmente, o MP-RJ havia proposto três salários mínimos, mas o próprio Melhem sugeriu aumentar a quantia para cinco.

A medida é uma transação penal, mecanismo que permite o encerramento do caso mediante o cumprimento de uma obrigação ou medida alternativa. Segundo a Folha, esse tipo de acordo não representa admissão de culpa.

Marcius Melhem

Marcius Melhem por Reprodução
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Marcius Melhem por Reprodução

As primeiras denúncias contra Melhem vieram a público após Dani Calabresa procurar o setor de compliance da Globo. Em agosto de 2023, ele se tornou réu em uma ação na qual o Ministério Público o acusava de supostas abordagens de natureza sexual durante conversas profissionais relacionadas a roteiros, elenco e personagens.

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O processo que agora chega ao fim envolvia um dos casos que ainda aguardavam julgamento. Outras acusações, incluindo a de Calabresa e as de outras seis mulheres, ficaram fora da ação específica porque os supostos crimes prescreveram, conforme relatado pela coluna.

Melhem nega as acusações. Em entrevista anterior à Folha, ele afirmou que sofreu uma exposição pública injusta e contestou as denúncias. O humorista ainda responde a outro processo, relacionado a acusações de violência psicológica e perseguição contra quatro atrizes, com audiência marcada para 22 de outubro.

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