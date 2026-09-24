Marcius Melhem faz acordo e encerra processo por acusação de assédio sexual

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:30
Marcius Melhem aceitou um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e encerrou o processo em que respondia por acusação de assédio sexual. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, após audiência realizada nesta quinta-feira (24).
Pelo acordo, o humorista vai pagar R$ 8.105 ao Retiro dos Artistas, valor equivalente a cinco salários mínimos. Inicialmente, o MP-RJ havia proposto três salários mínimos, mas o próprio Melhem sugeriu aumentar a quantia para cinco.
A medida é uma transação penal, mecanismo que permite o encerramento do caso mediante o cumprimento de uma obrigação ou medida alternativa. Segundo a Folha, esse tipo de acordo não representa admissão de culpa.
Marcius Melhem
As primeiras denúncias contra Melhem vieram a público após Dani Calabresa procurar o setor de compliance da Globo. Em agosto de 2023, ele se tornou réu em uma ação na qual o Ministério Público o acusava de supostas abordagens de natureza sexual durante conversas profissionais relacionadas a roteiros, elenco e personagens.
O processo que agora chega ao fim envolvia um dos casos que ainda aguardavam julgamento. Outras acusações, incluindo a de Calabresa e as de outras seis mulheres, ficaram fora da ação específica porque os supostos crimes prescreveram, conforme relatado pela coluna.
Melhem nega as acusações. Em entrevista anterior à Folha, ele afirmou que sofreu uma exposição pública injusta e contestou as denúncias. O humorista ainda responde a outro processo, relacionado a acusações de violência psicológica e perseguição contra quatro atrizes, com audiência marcada para 22 de outubro.