JUSTIÇA

Marcius Melhem faz acordo e encerra processo por acusação de assédio sexual

Humorista pagará R$ 8,1 mil ao Retiro dos Artistas após proposta de transação penal apresentada pelo Ministério Público

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:30

Marcius Melhem chega a acordo com o MP-RJ e encerra processo por acusação de assédio sexual Crédito: Divulgação/TV Globo

Marcius Melhem aceitou um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e encerrou o processo em que respondia por acusação de assédio sexual. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, após audiência realizada nesta quinta-feira (24).

Pelo acordo, o humorista vai pagar R$ 8.105 ao Retiro dos Artistas, valor equivalente a cinco salários mínimos. Inicialmente, o MP-RJ havia proposto três salários mínimos, mas o próprio Melhem sugeriu aumentar a quantia para cinco.

A medida é uma transação penal, mecanismo que permite o encerramento do caso mediante o cumprimento de uma obrigação ou medida alternativa. Segundo a Folha, esse tipo de acordo não representa admissão de culpa.

Marcius Melhem 1 de 5

As primeiras denúncias contra Melhem vieram a público após Dani Calabresa procurar o setor de compliance da Globo. Em agosto de 2023, ele se tornou réu em uma ação na qual o Ministério Público o acusava de supostas abordagens de natureza sexual durante conversas profissionais relacionadas a roteiros, elenco e personagens.

O processo que agora chega ao fim envolvia um dos casos que ainda aguardavam julgamento. Outras acusações, incluindo a de Calabresa e as de outras seis mulheres, ficaram fora da ação específica porque os supostos crimes prescreveram, conforme relatado pela coluna.