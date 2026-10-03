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Marco Luque reverte vasectomia e será pai pela terceira vez: 'Aconteceu no primeiro período fértil'

Humorista, de 52 anos, contou que passou por cirurgia para tentar ter um filho com Jéssica Correia Luque; casal espera uma menina

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18:17

Marco Luque será pai pela terceira vez
Marco Luque será pai pela terceira vez Crédito: Sthefany Amorim

Marco Luque, de 52 anos, será pai pela terceira vez após passar por uma cirurgia para reverter uma vasectomia realizada oito anos atrás. O ator e humorista contou que ele e a mulher, Jéssica Correia Luque, de 33, planejavam ter um filho juntos, mas não imaginavam que a gravidez aconteceria tão rapidamente.

O casal anunciou nesta sexta-feira (2) que espera uma menina. Marco já é pai de Isadora, de 15 anos, e Mel, de 13, de um casamento anterior. Jéssica também tem uma filha, Laura, nascida há 14 anos.

Marco Luque será pai pela terceira vez

Marco Luque será pai pela terceira vez por Sthefany Amorim
Marco Luque será pai pela terceira vez por Sthefany Amorim
Marco Luque será pai pela terceira vez por Sthefany Amorim
Marco Luque será pai pela terceira vez por Sthefany Amorim
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Marco Luque será pai pela terceira vez por Sthefany Amorim

Em entrevista à revista Quem, Marco explicou que existia uma preocupação sobre as chances de a reversão funcionar devido ao tempo transcorrido desde a vasectomia. “A gente estava planejando, sim. Mas, como eu tinha feito vasectomia, precisei passar por um procedimento de reversão. Fazia oito anos que eu tinha feito a cirurgia, então a gente tinha um certo frio na barriga, porque talvez não desse certo”, contou.

Segundo o humorista, o procedimento foi bem-sucedido. Após a cirurgia, ele precisou passar alguns dias em recuperação antes de receber autorização médica para voltar a ter relações sexuais.A gravidez aconteceu logo depois. “A reversão foi feita com muito sucesso. Aconteceu logo no primeiro período fértil dela depois da minha cirurgia. Eu também tive que ficar alguns dias quietinho para me recuperar, mas, quando o médico liberou para a gente poder ter relação, já aconteceu”, revelou.

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Embora o casal estivesse tentando ter um bebê, a rapidez surpreendeu os dois. “A gente tinha esse plano, mas não sabia que seria tão rápido. Quando decidimos, aconteceu muito rápido”, afirmou Marco.

Antes mesmo do teste, Marco conta que começou a desconfiar de uma possível gravidez por mudanças que percebeu no comportamento da mulher. “Por alguns comportamentos da Jéssica, fiquei um pouco desconfiado de que ela pudesse estar grávida”, lembrou.

Jéssica comprou um teste de gravidez em uma quinta-feira e decidiu fazê-lo na manhã seguinte. O resultado foi positivo. “Ela comprou um teste para fazer na quinta-feira à noite, acordou cedinho na sexta e fez. Deu positivo. Para surpresa dela, veio me chamar para mostrar. Fui até o banheiro e vi”, contou.

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Marco afirmou que Jéssica ficou em choque com a confirmação, enquanto ele já considerava a possibilidade de ela estar grávida.

Para Jéssica, a chegada da menina também representa uma nova experiência com a maternidade. Aos 33 anos, ela está grávida 14 anos depois do nascimento da primeira filha e afirma viver esta gestação com mais maturidade. “A gestação é uma montanha-russa, né? Acho que é a maior transformação pela qual o corpo de um ser humano pode passar. São fases. A cada semana a gente está de um jeito, com uma vontade, com um humor”, disse.

Jéssica também destacou o apoio de Marco durante a gestação e afirmou que a experiência anterior do marido como pai tem ajudado a enfrentar as diferentes fases da gravidez. A menina será o primeiro filho dos dois juntos.

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