Maré de boas novas: 3 signos podem começar a semana com sorte, confiança e novas oportunidades nesta segunda (12)

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Heider Sacramento
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00
A segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças no Brasil, chega com uma leitura do tarot voltada para oportunidades, confiança e renovação. Áries, Escorpião e Peixes aparecem em destaque, com cartas que simbolizam iniciativa, transformação e esperança. Veja o que a leitura sugere para os 12 signos.
Áries; O Sol
A carta simboliza vitalidade, clareza e alegria. Aproveite o dia para estar perto de pessoas queridas e retomar uma atividade que faz você se sentir bem. Uma atitude positiva pode ajudar a enxergar novas possibilidades.
Comidas que são a cara de Áries
Touro; Quatro de Ouros
A previsão convida a cuidar do que você conquistou. Organizar as finanças e valorizar momentos simples pode trazer segurança. Só evite deixar o medo de perder algo impedir novas experiências.
Gêmeos; O Louco
Uma experiência diferente pode renovar sua disposição. O dia favorece passeios, descobertas e planos espontâneos, desde que você mantenha atenção aos compromissos e não assuma riscos desnecessários.
Comidas que são a cara de Gêmeos
Câncer; Rainha de Copas
O acolhimento será importante. Uma conversa carinhosa ou um momento em família pode ajudar a fortalecer laços. Reserve também um tempo para reconhecer o que você precisa emocionalmente.
Leão; O Imperador
A carta destaca liderança e capacidade de organização. Aproveite o feriado para colocar uma meta em perspectiva e pensar nos próximos passos. Um planejamento realista pode aumentar sua confiança.
Virgem; O Mago
Criatividade e iniciativa aparecem como pontos fortes. Uma ideia que parecia distante pode ganhar forma quando você divide o objetivo em etapas. Use suas habilidades para encontrar soluções práticas.
Decoração que é a cara de Virgem
Libra; Temperança
O equilíbrio entre descanso e compromissos será essencial. O dia favorece reconciliações, conversas tranquilas e escolhas que ajudem a reduzir o estresse acumulado.
Escorpião; A Roda da Fortuna
A carta simboliza mudanças de ciclo e possibilidades inesperadas. Esteja aberto a ajustar planos e reconhecer oportunidades, sem contar com resultados garantidos. Flexibilidade pode fazer diferença.
Sagitário; Nove de Copas
Aproveitar pequenas conquistas será uma boa escolha. Um programa prazeroso, uma refeição especial ou um encontro pode ajudar você a valorizar o presente e recuperar o entusiasmo.
Capricórnio; O Carro
A determinação pode ajudar você a avançar em um objetivo pessoal. Aproveite o dia para definir prioridades e visualizar o que deseja realizar, sem esquecer que pausas também fazem parte do caminho.
Aquário; Justiça
Uma decisão pode ficar mais clara quando você organiza informações e avalia as consequências. A carta favorece a responsabilidade e o equilíbrio, inclusive na divisão de tarefas e compromissos.
Peixes; A Estrela
Esperança e inspiração são os temas centrais. Uma conversa, uma atividade criativa ou um momento de tranquilidade pode ajudar você a recuperar a confiança nos próprios planos.
As cartas representam interpretações simbólicas e não garantem sorte ou acontecimentos específicos. Use a leitura como ponto de partida para refletir sobre suas escolhas.