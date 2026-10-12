TAROT & SIGNOS

Maré de boas novas: 3 signos podem começar a semana com sorte, confiança e novas oportunidades nesta segunda (12)

Veja a previsão dos 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças no Brasil, chega com uma leitura do tarot voltada para oportunidades, confiança e renovação. Áries, Escorpião e Peixes aparecem em destaque, com cartas que simbolizam iniciativa, transformação e esperança. Veja o que a leitura sugere para os 12 signos.

Áries; O Sol

A carta simboliza vitalidade, clareza e alegria. Aproveite o dia para estar perto de pessoas queridas e retomar uma atividade que faz você se sentir bem. Uma atitude positiva pode ajudar a enxergar novas possibilidades.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Touro; Quatro de Ouros

A previsão convida a cuidar do que você conquistou. Organizar as finanças e valorizar momentos simples pode trazer segurança. Só evite deixar o medo de perder algo impedir novas experiências.

Gêmeos; O Louco

Uma experiência diferente pode renovar sua disposição. O dia favorece passeios, descobertas e planos espontâneos, desde que você mantenha atenção aos compromissos e não assuma riscos desnecessários.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer; Rainha de Copas

O acolhimento será importante. Uma conversa carinhosa ou um momento em família pode ajudar a fortalecer laços. Reserve também um tempo para reconhecer o que você precisa emocionalmente.

Leão; O Imperador

A carta destaca liderança e capacidade de organização. Aproveite o feriado para colocar uma meta em perspectiva e pensar nos próximos passos. Um planejamento realista pode aumentar sua confiança.

Virgem; O Mago

Criatividade e iniciativa aparecem como pontos fortes. Uma ideia que parecia distante pode ganhar forma quando você divide o objetivo em etapas. Use suas habilidades para encontrar soluções práticas.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Libra; Temperança

O equilíbrio entre descanso e compromissos será essencial. O dia favorece reconciliações, conversas tranquilas e escolhas que ajudem a reduzir o estresse acumulado.

Escorpião; A Roda da Fortuna

A carta simboliza mudanças de ciclo e possibilidades inesperadas. Esteja aberto a ajustar planos e reconhecer oportunidades, sem contar com resultados garantidos. Flexibilidade pode fazer diferença.

Sagitário; Nove de Copas

Aproveitar pequenas conquistas será uma boa escolha. Um programa prazeroso, uma refeição especial ou um encontro pode ajudar você a valorizar o presente e recuperar o entusiasmo.

Capricórnio; O Carro

A determinação pode ajudar você a avançar em um objetivo pessoal. Aproveite o dia para definir prioridades e visualizar o que deseja realizar, sem esquecer que pausas também fazem parte do caminho.

Aquário; Justiça

Uma decisão pode ficar mais clara quando você organiza informações e avalia as consequências. A carta favorece a responsabilidade e o equilíbrio, inclusive na divisão de tarefas e compromissos.

Peixes; A Estrela

Esperança e inspiração são os temas centrais. Uma conversa, uma atividade criativa ou um momento de tranquilidade pode ajudar você a recuperar a confiança nos próprios planos.