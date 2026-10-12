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Maré de boas novas: 3 signos podem começar a semana com sorte, confiança e novas oportunidades nesta segunda (12)

Veja a previsão dos 12 signos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças no Brasil, chega com uma leitura do tarot voltada para oportunidades, confiança e renovação. Áries, Escorpião e Peixes aparecem em destaque, com cartas que simbolizam iniciativa, transformação e esperança. Veja o que a leitura sugere para os 12 signos.

Áries; O Sol

A carta simboliza vitalidade, clareza e alegria. Aproveite o dia para estar perto de pessoas queridas e retomar uma atividade que faz você se sentir bem. Uma atitude positiva pode ajudar a enxergar novas possibilidades.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Touro; Quatro de Ouros

A previsão convida a cuidar do que você conquistou. Organizar as finanças e valorizar momentos simples pode trazer segurança. Só evite deixar o medo de perder algo impedir novas experiências.

Gêmeos; O Louco

Uma experiência diferente pode renovar sua disposição. O dia favorece passeios, descobertas e planos espontâneos, desde que você mantenha atenção aos compromissos e não assuma riscos desnecessários.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Câncer; Rainha de Copas

O acolhimento será importante. Uma conversa carinhosa ou um momento em família pode ajudar a fortalecer laços. Reserve também um tempo para reconhecer o que você precisa emocionalmente.

Leão; O Imperador

A carta destaca liderança e capacidade de organização. Aproveite o feriado para colocar uma meta em perspectiva e pensar nos próximos passos. Um planejamento realista pode aumentar sua confiança.

Virgem; O Mago

Criatividade e iniciativa aparecem como pontos fortes. Uma ideia que parecia distante pode ganhar forma quando você divide o objetivo em etapas. Use suas habilidades para encontrar soluções práticas.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Libra; Temperança

O equilíbrio entre descanso e compromissos será essencial. O dia favorece reconciliações, conversas tranquilas e escolhas que ajudem a reduzir o estresse acumulado.

Escorpião; A Roda da Fortuna

A carta simboliza mudanças de ciclo e possibilidades inesperadas. Esteja aberto a ajustar planos e reconhecer oportunidades, sem contar com resultados garantidos. Flexibilidade pode fazer diferença.

Sagitário; Nove de Copas

Aproveitar pequenas conquistas será uma boa escolha. Um programa prazeroso, uma refeição especial ou um encontro pode ajudar você a valorizar o presente e recuperar o entusiasmo.

Capricórnio; O Carro

A determinação pode ajudar você a avançar em um objetivo pessoal. Aproveite o dia para definir prioridades e visualizar o que deseja realizar, sem esquecer que pausas também fazem parte do caminho.

Aquário; Justiça

Uma decisão pode ficar mais clara quando você organiza informações e avalia as consequências. A carta favorece a responsabilidade e o equilíbrio, inclusive na divisão de tarefas e compromissos.

Peixes; A Estrela

Esperança e inspiração são os temas centrais. Uma conversa, uma atividade criativa ou um momento de tranquilidade pode ajudar você a recuperar a confiança nos próprios planos.

As cartas representam interpretações simbólicas e não garantem sorte ou acontecimentos específicos. Use a leitura como ponto de partida para refletir sobre suas escolhas.

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