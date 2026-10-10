TAROT & SIGNOS

Maré de mudança: 3 signos podem viver encontros especiais e surpresas positivas neste sábado (10)

Veja a previsão dos 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (10) traz uma leitura do tarot voltada para relacionamentos, lazer e novas experiências. Libra, Sagitário e Aquário aparecem em destaque, com cartas associadas à harmonia, à expansão de horizontes e à criatividade. Para os demais signos, o dia também oferece oportunidades simbólicas de aproximação, descanso e renovação.

Áries; Rainha de Paus

Seu entusiasmo pode atrair boas companhias. Aproveite o sábado para sair da rotina, investir em um hobby e tomar a iniciativa em um encontro ou programa que desperte sua vontade.

Touro; Dez de Copas

A convivência com pessoas queridas tende a ser o ponto alto do dia. Reuniões familiares, momentos a dois ou encontros entre amigos podem trazer a sensação de acolhimento que você procura.

Gêmeos; Pajem de Espadas

Uma conversa inesperada pode despertar sua curiosidade. O dia favorece descobertas, troca de informações e contatos novos. Escute antes de tirar conclusões e aproveite para aprender algo diferente.

Câncer; A Imperatriz

A carta simboliza abundância, afeto e criatividade. Reserve tempo para cuidar de si, preparar algo especial ou desenvolver uma ideia pessoal. Pequenos prazeres podem deixar o sábado mais agradável.

Leão; Seis de Paus

Uma conquista recente pode render elogios ou reconhecimento. A previsão favorece encontros em que você possa compartilhar suas habilidades e celebrar o que já conseguiu realizar.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Virgem; Temperança

O equilíbrio será seu maior aliado. Um programa tranquilo, uma conversa conciliadora ou uma pausa na agenda podem ajudar a recuperar as energias e aproveitar melhor o fim de semana.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Libra; Os Enamorados

O amor e as escolhas afetivas ganham destaque. Um encontro pode despertar interesse, enquanto uma relação existente encontra espaço para mais diálogo. A carta também lembra a importância de escolher de acordo com seus valores.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Escorpião; Nove de Ouros

Aproveitar a própria companhia pode ser especialmente recompensador. O sábado favorece atividades prazerosas, cuidados pessoais e a valorização de conquistas que você alcançou com esforço.

Sagitário; O Mundo

A carta simboliza conclusão e expansão. Um passeio, uma experiência cultural ou o contato com pessoas diferentes pode ampliar seus horizontes. É um bom momento para reconhecer uma etapa concluída e pensar no próximo objetivo.

Capricórnio; Quatro de Paus

Celebrações e encontros aparecem como temas favoráveis. Aceitar um convite ou organizar um momento especial pode fortalecer vínculos e trazer leveza à rotina.

Aquário; Ás de Paus

Uma ideia criativa pode virar o começo de algo interessante. O sábado favorece iniciativas, projetos pessoais e experiências diferentes. Aproveite a disposição para experimentar sem assumir compromissos por impulso.

Peixes; O Eremita

Um tempo de tranquilidade pode ajudar você a entender melhor o que deseja. A carta favorece reflexão, leitura e conversas profundas, sem a necessidade de acompanhar o ritmo de todo mundo.