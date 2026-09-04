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Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Tarot aponta decisões, oportunidades e reviravoltas para Áries, Libra e Escorpião

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (4) pode trazer movimentações importantes para Áries, Libra e Escorpião. A leitura do tarot indica um dia favorável para decisões, descobertas e mudanças que podem alterar os planos desses signos nos próximos dias.

As cartas O Mago, A Justiça e A Morte aparecem como símbolos de iniciativa, equilíbrio e encerramento de ciclos. Juntas, elas sugerem que uma situação que parecia indefinida pode finalmente ganhar um novo rumo.

O conselho do tarot é prestar atenção às oportunidades e evitar decisões tomadas no impulso. Uma conversa, resposta ou convite pode revelar uma possibilidade que ainda não estava sendo considerada.

Áries

Áries chega à quinta-feira com energia para tomar a frente de uma situação. O Mago mostra que o signo pode perceber que já possui os recursos necessários para colocar um plano em prática.

No trabalho, uma ideia pode despertar o interesse de alguém ou abrir caminho para uma nova responsabilidade. Uma conversa também pode ajudar a destravar um projeto que estava parado.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Na vida financeira, o momento favorece criatividade e iniciativa. Uma habilidade que estava sendo pouco explorada pode se transformar em uma possibilidade de ganho.

No amor, a comunicação ganha destaque. Uma pessoa pode finalmente demonstrar de forma mais clara aquilo que sente.

A promessa do dia: Áries pode descobrir uma oportunidade onde antes enxergava apenas um problema.

Libra

Libra terá uma quinta-feira marcada por decisões. A Justiça pede equilíbrio e indica que uma situação pendente pode finalmente chegar a uma definição.

No trabalho, uma resposta aguardada pode trazer mais segurança para os próximos passos. O reconhecimento por um esforço recente também pode aparecer.

Na vida financeira, o tarot recomenda organização. Rever gastos, contratos ou compromissos pode evitar uma dor de cabeça mais adiante.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

No amor, uma conversa sincera tende a esclarecer sentimentos. Para quem está solteiro, alguém pode revelar uma intenção que vinha mantendo em segredo.

A promessa do dia: Libra pode receber uma resposta capaz de encerrar uma dúvida que já vinha incomodando.

Escorpião

Escorpião terá uma quinta-feira de transformação. A Morte representa o encerramento de um ciclo e a abertura de espaço para algo novo.

No trabalho, uma mudança pode parecer inesperada inicialmente, mas trazer uma oportunidade de crescimento. Uma situação que já não fazia sentido pode finalmente ser deixada para trás.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Na vida financeira, as cartas favorecem cortes e reorganização. Uma pequena mudança nos hábitos pode ajudar a recuperar o controle do orçamento.

No amor, Escorpião pode perceber que precisa abandonar uma história ou comportamento do passado para viver uma nova fase. Para os solteiros, essa mudança interna pode aproximar uma pessoa diferente.

A promessa do dia: Escorpião pode receber um sinal definitivo de que uma nova fase está pronta para começar.

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