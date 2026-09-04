TAROT & SIGNOS

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Tarot aponta decisões, oportunidades e reviravoltas para Áries, Libra e Escorpião

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (4) pode trazer movimentações importantes para Áries, Libra e Escorpião. A leitura do tarot indica um dia favorável para decisões, descobertas e mudanças que podem alterar os planos desses signos nos próximos dias.

As cartas O Mago, A Justiça e A Morte aparecem como símbolos de iniciativa, equilíbrio e encerramento de ciclos. Juntas, elas sugerem que uma situação que parecia indefinida pode finalmente ganhar um novo rumo.

O conselho do tarot é prestar atenção às oportunidades e evitar decisões tomadas no impulso. Uma conversa, resposta ou convite pode revelar uma possibilidade que ainda não estava sendo considerada.

Áries

Áries chega à quinta-feira com energia para tomar a frente de uma situação. O Mago mostra que o signo pode perceber que já possui os recursos necessários para colocar um plano em prática.

No trabalho, uma ideia pode despertar o interesse de alguém ou abrir caminho para uma nova responsabilidade. Uma conversa também pode ajudar a destravar um projeto que estava parado.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Na vida financeira, o momento favorece criatividade e iniciativa. Uma habilidade que estava sendo pouco explorada pode se transformar em uma possibilidade de ganho.

No amor, a comunicação ganha destaque. Uma pessoa pode finalmente demonstrar de forma mais clara aquilo que sente.

A promessa do dia: Áries pode descobrir uma oportunidade onde antes enxergava apenas um problema.

Libra

Libra terá uma quinta-feira marcada por decisões. A Justiça pede equilíbrio e indica que uma situação pendente pode finalmente chegar a uma definição.

No trabalho, uma resposta aguardada pode trazer mais segurança para os próximos passos. O reconhecimento por um esforço recente também pode aparecer.

Na vida financeira, o tarot recomenda organização. Rever gastos, contratos ou compromissos pode evitar uma dor de cabeça mais adiante.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

No amor, uma conversa sincera tende a esclarecer sentimentos. Para quem está solteiro, alguém pode revelar uma intenção que vinha mantendo em segredo.

A promessa do dia: Libra pode receber uma resposta capaz de encerrar uma dúvida que já vinha incomodando.

Escorpião

Escorpião terá uma quinta-feira de transformação. A Morte representa o encerramento de um ciclo e a abertura de espaço para algo novo.

No trabalho, uma mudança pode parecer inesperada inicialmente, mas trazer uma oportunidade de crescimento. Uma situação que já não fazia sentido pode finalmente ser deixada para trás.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Na vida financeira, as cartas favorecem cortes e reorganização. Uma pequena mudança nos hábitos pode ajudar a recuperar o controle do orçamento.

No amor, Escorpião pode perceber que precisa abandonar uma história ou comportamento do passado para viver uma nova fase. Para os solteiros, essa mudança interna pode aproximar uma pessoa diferente.