TAROT & SIGNOS

Maré de oportunidades: 3 signos podem começar a semana com uma surpresa

Tarot aponta novidades, reconhecimento e mudanças positivas para Gêmeos, Leão e Peixes nesta segunda (14)

Heider Sacramento

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 04:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (14) começa com uma energia favorável para Gêmeos, Leão e Peixes. A leitura do tarot indica novidades capazes de movimentar a rotina dos três signos, principalmente em questões envolvendo trabalho, relações pessoais e novos projetos.

O início da semana também favorece quem estava esperando uma resposta ou precisava de um empurrão para colocar uma ideia em prática.

Gêmeos

Gêmeos pode receber uma mensagem ou resposta aguardada há algum tempo. As cartas apontam comunicação intensa e possibilidade de uma notícia mudar o planejamento da semana.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

No trabalho, uma conversa pode render uma oportunidade. No amor, mensagens e encontros podem aproximar pessoas.

A promessa do dia: uma resposta esperada pode finalmente chegar e trazer novos planos.

Leão

Leão começa a semana com possibilidade de reconhecimento. O tarot indica que um esforço recente pode ser percebido por outras pessoas, trazendo elogios ou uma oportunidade de mostrar novamente seu potencial.

No amor, a confiança estará em alta e pode favorecer uma aproximação. Na vida profissional, é um bom momento para apresentar ideias.

O date perfeito para Leão 1 de 8

A promessa do dia: Leão pode receber um elogio ou reconhecimento que estava esperando.

Peixes

Peixes pode começar a semana diante de uma nova oportunidade emocional ou profissional. A carta indica abertura para experiências diferentes e uma situação que pode devolver ao signo a esperança em algo que parecia distante.

O date perfeito para Peixes 1 de 8

No amor, uma demonstração de carinho pode surpreender. No trabalho, uma ideia pode finalmente sair do papel.