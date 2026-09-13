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Maré de oportunidades: 3 signos podem começar a semana com uma surpresa

Tarot aponta novidades, reconhecimento e mudanças positivas para Gêmeos, Leão e Peixes nesta segunda (14)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 04:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (14) começa com uma energia favorável para Gêmeos, Leão e Peixes. A leitura do tarot indica novidades capazes de movimentar a rotina dos três signos, principalmente em questões envolvendo trabalho, relações pessoais e novos projetos.

O início da semana também favorece quem estava esperando uma resposta ou precisava de um empurrão para colocar uma ideia em prática.

Gêmeos

Gêmeos pode receber uma mensagem ou resposta aguardada há algum tempo. As cartas apontam comunicação intensa e possibilidade de uma notícia mudar o planejamento da semana.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

No trabalho, uma conversa pode render uma oportunidade. No amor, mensagens e encontros podem aproximar pessoas.

A promessa do dia: uma resposta esperada pode finalmente chegar e trazer novos planos.

Leão

Leão começa a semana com possibilidade de reconhecimento. O tarot indica que um esforço recente pode ser percebido por outras pessoas, trazendo elogios ou uma oportunidade de mostrar novamente seu potencial.

No amor, a confiança estará em alta e pode favorecer uma aproximação. Na vida profissional, é um bom momento para apresentar ideias.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

A promessa do dia: Leão pode receber um elogio ou reconhecimento que estava esperando.

Peixes

Peixes pode começar a semana diante de uma nova oportunidade emocional ou profissional. A carta indica abertura para experiências diferentes e uma situação que pode devolver ao signo a esperança em algo que parecia distante.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

No amor, uma demonstração de carinho pode surpreender. No trabalho, uma ideia pode finalmente sair do papel.

A promessa do dia: uma oportunidade inesperada pode reacender um plano que Peixes havia deixado de lado.

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